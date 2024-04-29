Андрющенко розповів, як саме був пов'язаний із Маріуполем заарештований заступник Шойгу

В Росії затримали заступника міністра оборони Тімура Іванова. Це, найімовірніше, є наслідком війни між ФСБ та ГРУ міноборони Росії.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що боротьба між ФСБ та ГРУ триває вже надзвичайно довго. Можливо, зараз був вдалий момент, аби затримати Іванова. У ФСБ говорили, що документували його дії близько 5 років.

Дивіться також Росіяни окупували 3 села, ЗСУ звільнили острів Нестрига: як змінилася лінія фронту за тиждень

Як тут пов'язаний Маріуполь

Як наголосив Андрющенко, одну з ключових ролей тут відіграв тимчасово окупований Маріуполь. Ще з самого початку окупації російська ГРУ повністю контролювала місто. Тоді цим питання займався російський депутат Дмітрій Саблін.

Росіяни зрозуміли, що їм потрібна логістична база. Тоді було питання, хто контролюватиме ці кошти. ГРУ доклало аж забагато зусиль, щоб вивести Маріуполь з підпорядкування Донецька і підключити його до Ростовської області напряму. Це дозволило б, щоб гроші йшли не через фсбшні кишені, а напряму в кишені Іванова та міноборони,

– сказав Андрющенко.

Згодом там була досить довга історія "розборок". Певну роль відіграв і ватажок Чечні Кадиров, який захопив Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча. І з часом грушники програли. У них залишилися всього лиш два об'єкти в місті.

Думаю, що там просто скористалися вдалим моментом і позбулися від конкурента. Зараз глянемо, як відповість міноборони Росії. Зазвичай вони відповідають вибухами. Можливо, приберуть якусь знакову персону з Донецької області або ж на території Росії,

– зауважив Андрющенко.

Ситуація в Росії: коротко