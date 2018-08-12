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Анджеліна Джолі госпіталізована з психічним розладом, – ЗМІ

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / GettyImages

Голлівудська кіноактриса Анджеліна Джолі, яка продовжує вести боротьбу з екс-чоловіком Бредом Піттом за право опіки над дітьми, екстрено госпіталізована з психічним розладом.

Актриса госпіталізована у клініку, в якій їй кілька років тому допомагали побороти анорексію. Про це пише видання "РБК-Україна" з посиланням на The Hollywood Life.

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Зазначається, що Анджеліна Джолі схудла до 44 кг при зрості 170 см, нібито через нав'язливі думки, що у неї проблеми з вагою.

Наразі Джолі знімається у сиквелі "Малефісента-2". Так, команда фільму припинала знімання, доки актриса не відновиться.

Нагадаємо, що акторська пара Анджеліна Джолі та Бред Пітт оголосили про розлучення ще в 2016 році. Вони досі вирішують судові питання, зокрема, колишнє подружжя розділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Нокса.

Напередодні Джолі заявила, що її екс-коханий не виплачує аліментів на дітей. Таким чином Анджеліна Джолі прагне не тільки привернути увагу соціуму, але й згодом використати це у суді. Такі звинувачення вже спростували представники Бреда Пітта, заявивши, що голлівудська зірка маніпулює цим питанням у ЗМІ.

Теги: Анджеліна Джолі Лікування Кіно Зіркові розлучення LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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