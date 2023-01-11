Львів'яни зустріли Дуду, аби подякувати за підтримку України: вражаючі кадри

Візит президента Польщі Анджея Дуди до Львова став приємною несподіванкою для українців, зокрема, й через рішення про надання нашій державі танків Leopard 2. Тож увечері львів'яни прийшли у центр міста, аби зустріти польського лідера та подякувати йому за підтримку.

Сотні людей прийшли у центр міста. Президента Польщі зустріли під вигуки "Дякуємо".

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Як львів'яни зустрічали Дуду

У центрі Львова зібралися сотні людей, аби зустріти польського президента, який напередодні прибув з візитом до міста та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Анджея Дуду зустріли радісними вигуками та оплесками, а також вигуками "Дякуємо".

Як львів'яни зустріли Дуду: дивіться відео

У канцелярії польського президента назвали зустріч з львів'янами спонтанною. Однак, вочевидь, Анджей Дуда та польська делегація вражені тим, як львів'яни зустріли їх.

Польща підтримує Україну

Від початку повномасштабного російського вторгнення Польща стала прихистком для мільйонів українців, яким довелося втікати від війни. Країна постійно надає нам підтримку в різних сферах – гуманітарній, економічній, політичній та оборонній.

Україна отримала від польської сторони чимало військової допомоги. Зокрема 11 січня під час візиту до Львова Анджей Дуда заявив, що Польща передасть Україні роту танків Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.

Танкова рота ЗСУ складається з десяти танків: один танк управління і три взводи по три танки. Однак за стандартами НАТО, членом якого є Польща, рота містить 14 одиниць. Тож поки невідомо, скільки саме танків Leopard 2 отримає Україна.