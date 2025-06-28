Анджей Дуда приїхав до Києва

Чинний президент Польщі прибув до Києва зранку 28 червня. Це його прощальний візит на цій посаді.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на посольство Польщі в Україні та Андрія Сибігу.

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Що відомо про візит Дуди до Києва

Анджей Дуда планує зустрітися з Володимиром Зеленським, повідомили в канцелярії польського лідера. Це досить символічно, адже 28 червня в Україні святкують День Конституції, а польський президент багато допоміг нашій державі.

Тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотр Лукасевич зустрів президента Анджея Дуди на залізничному вокзалі в Києві. Вітаємо!

– написали в посольстві Польщі.