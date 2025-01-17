Дуда застеріг Зеленського після його гучної заяви про кандидата у президенти Польщі Навроцького

Чинний президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заяву українського лідера Володимира Зеленського у бік кандидата у президенти його країни Кароля Навроцького.

Дуда порекомендував Зеленському бути "обережнішим у висловлюваннях". Таке застереження він озвучив в інтерв'ю Wpolsce24.tv, передає 24 Канал.

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Як відреагував Дуда на слова Зеленського

Як правило, президенти, особливо ті, які перебувають на першому президентському терміні, обережні в таких питаннях, тому що вони знають, що скоро будуть балотуватися в президенти й тоді можуть зіткнутися з подібною ситуацією. Це справді специфічно. Чесно кажучи, на місці Володимира Зеленського я був би тут обережнішим,

– вважає польський лідер.

За його словами, він був здивований тим, наскільки "різко" Зеленський виступив перед польськими ЗМІ, які, на його думку, "з дуже конкретним поглядом". Крім того, Дуда наголосив, що знання Навроцького щодо Волинської трагедії є більшими, ніж у Зеленського, через посаду президента Інституту національної пам’яті.

Нагадаємо, нещодавно Кароль Навроцький заявив, що станом на сьогодні він не бачить можливості приєднання України до ЄС чи НАТО, зазначивши, що "держава, яка не може відповісти за свої злочини, не може бути частиною альянсів". На це своєю чергою різко відреагував і Володимир Зеленський.