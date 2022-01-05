Анджей Дуда захворів на коронавірус: який стан польського президента
Джерело:Interia Wydarzenia
Президент Польщі вже вдруге інфікувався коронавірусом. В оточенні Анджея Дуди було багато хворих на COVID-19, отож президенту провели тест, який виявився позитивним.
Про хворобу Дуди написав глава його адміністрації Павел Шрот. Хто ще інфікований в його оточенні – невідомо.
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Президент почувається добре
Президент почувається добре, не має важких симптомів та перебуває під постійним медичним наглядом,
– написав Павел Шрот у соцмережах.
Дуда вакцинувався двічі у квітні та червні 2021 року. 17 грудня він отримав третю дозу вакцини проти коронавірусу.
Дуда перебуває на ізоляції
Зараз президент Польщі перебуває на ізоляції. В його адміністрації поки не повідомляють жодної інформації про стан здоров'я дружини глави держави – Агати Корнгаузер-Дуди. Відомо, що вона вакцинувалась разом з чоловіком.Зверніть увагу! Вперше коронавірусом Дуда перехворів у жовтні 2020 року. Тоді президент Польщі переніс недугу легко.Одужав Дуда на початку листопада 2020 року.
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Яка ситуація з коронавірусом в Польщі : коротко
- На початку січня у Польщі зафіксували зростання захворюваності на COVID-19.
- Через це влада припустила, що знову може посилити карантин.
- Рішення щодо карантинних обмежень уряд може ухвалити вже 7 січня.
- Мовиться передусім про закриття шкіл і торгових центрів.
- Станом на 5 січня в Польщі виявили понад 4 мільйони 145 тисяч випадків коронавірусу, померли більше ніж 98 тисяч хворих.
- Зазначимо, що лише наприкінці грудня міністр охорони здоров'я Адам Недзельський повідомляв, що Польща майже подолала четверту хвилю коронавірусі.