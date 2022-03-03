"Анджей, правда на нашому боці": Дуда поділився подробицями розмови з Зеленським

Український президент у ніч на 3 березня поспілкувався з польським. Володимир Зеленський сказав Анджею Дуді, що українці захищають свою землю, правда на боці України.

Польський лідер вночі 3 березня написав у мережі, що поспілкувався зі Зеленським. Він також розповів подробиці розмови.

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Дуда про розмову зі Зеленським

Анджей, ми можемо це зробити! Право і справедливість на нашому боці. Вони вбивають мирних жителів. Ми захищаємо свою Батьківщину, наші сім'ї й наші домівки!

– процитував Дуда слова Зеленського.

Глава Польщі наголосив, що голос українського лідера був сильним.

Дуда також зазначив, що героїчні захисники України потребують солідарності та підтримки.

Нагадаємо, після попередньої розмови зі Зеленським Дуда заявив, що ситуація складна, але Україна смілива.

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