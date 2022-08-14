Анексія білорусі змусила країни з орбіти впливу росії "відгрібати" звідти, – політолог

росія втрачає свій геополітичний вплив, ізолюється світом і, відповідно, вона стає токсичною. Тож, країни пострадянського простору, які раніше співпрацювали з росією, тепер вирішили "відійти" від неї.

Про це 24 каналу розповів політолог Олег Саакян. Він каже, що кожна з цих країн намагалася максимально диверсифікувати для себе такі російські впливи.

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Зокрема, це стосується Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Білорусі тощо.

Але зараз вже фактично після де-факто анексії білорусі і повномасштабного наступу росії на Україну стало зрозуміло, що перебування в орбіті вплив росії стає більш загрозливим, ніж відходження від неї,

– пояснив експерт.

Саакян зазначив, що поки росія зайнята Україною, в неї немає таких серйозних можливостей, щоб у ці країни "вчепитися". "Тому всі країни зараз максимально "відгрібають" від росії", – додав він.

Що стосується експорту нафти з Казахстану, то політолог переконаний, що це лише один фактор, за який ця країна намагається мінімізувати залежність від росії.

За його словами, Азербайджану це так само вигідно, бо він отримає "додаткову карту гри на столі” у співпраці з Заходом, адже раніше ця країна отримала “жовту картку". Тому зараз Азербайджан, пропускаючи через себе казахську нафту, фактично отримує "додаткову карту для гри" з Заходом.

Якщо говорити про впливи росії, то й на південному Кавказі вони знизилися за рахунок Туреччини, яка їх витіснила. Але не треба мати ілюзій, що росія звідти пішла. В деяких країнах вона навіть посилилася,

– заявив Саакян.

Наприклад, вона з'явилася з Нагірному Карабасі, де її ніколи не було.

"Але зараз Вірменія опинилася в тій ситуації, коли не змогла нічого протиставити і фактично ще частина її суверенітету була поглинута росією", – каже політолог.

На його думку, Азербайджан зараз також активізує співпрацю з росією і балансує її за рахунок Туреччини.

Тобто росія з Туреччиною, які у складних, але прагматичних відносинах, зараз розписують "шахматку" по південному Кавказу. І це для України нічого доброго не принесе в регіональному розрізі,

– підсумував Саакян.

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