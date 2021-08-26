Анексія Криму була пробним кроком для Путіна

Офіційна представниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова попередила, що участь тих чи інших країн у саміті "Кримської платформи" позначиться на ставленні Росії до них. Далі читайте російською.

"Будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в "Крымской платформе" как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации" – заявила Захарова в комментарии, который появился на сайте МИД России.

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Как именно будет реагировать Москва – и будет ли вообще – пока что не конкретизируется. Но раздражение по поводу проведения саммита "Крымская платформа" очевидно – и не только Захарова его высказывает.

Казалось бы, ну что такого произошло?

Ведь оттого, что в Киеве собрались руководители целого ряда стран мира, в очередной раз заявили о недопустимости российской аннексии украинской территории, выступили с совместной декларацией, ничего для России не изменилось. Над Симферополем или Ялтой по-прежнему – российские триколоры. Черноморский флот – в Севастополе. Российское руководство Крыма – в симферопольских кабинетах. Украинские патриоты и активисты – в застенках. А позиция стран, представители которых собрались в Киеве, и до саммита была хорошо известна: аннексии Крыма они не признают, тут тоже ничего не меняется.

Еще накануне встречи в Киеве та же Захарова в интервью российским журналистам подчеркивала, что Москве не нужна никакая альтернативная площадка для диалога по Крыму потому что "настоящая "Крымская платформа" находится в Крыму".

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Так в чем же дело?

А дело, уверен, в том, что Москва по-прежнему хочет невозможного. В Кремле стремятся, с одной стороны, утверждать свои интересы силой, а с другой – чтобы это право силы признавалось международным сообществом. Но так в современном мире, который еще не забыл уроки двух мировых войн, как видим, не получается.

Российские чиновники являются активными адептами "Великой победы", та же Захарова неизменно появляется в майские дни с георгиевской ленточкой, напоминающей о победе во Второй Мировой войне.

Так вот: главный урок Второй Мировой войны состоял в том, что когда ты начинаешь соглашаться с тем, что границы можно изменить силой и без уважения к международному праву, то агрессор идет дальше и дальше.

Уверен, что аннексия Крыма была в этом смысле первым, пробным шагом для Путина – как первым, пробным шагом для Гитлера был аншлюс Австрии. И почему же политики в странах, переживших войну и оккупацию, должны этого не замечать?