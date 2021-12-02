Ангела Меркель пішла з посади канцлерки під пісню панк-рокерки

Пост канцлерки Німеччини Ангела Меркель офіційно покине наступного тижня. Однак 2 грудня пройшла прощальна церемонія під музику військового оркестру. Одну з композицій виконала популярна панк-рокерка Ніна Хаген.

Музичний супровід на церемонії прощання Меркель обирала сама. У перелік вона внесла пісню Ніни Хаген.

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Меркель пішла з посади під пісню панк-рокерки

Щоправда, співачка Ніна Хаген виконала композицію зі свого старого репертуару. Це був не рок, а радше мелодійний попхіт, який трохи нагадує марш. Пісня має назву Du hast den Farbfilm vergessen – Ти забув кольорову плівку.

За словами Меркель, вона дуже любить музику, але здебільшого класичну. Політикиня регулярно їздить на знаменитий фестиваль музики Ріхарда Вагнера у Байройті. Тому вибір пісні Ніни Хаген став для публіки сюрпризом.

Дві інші композиції – традиційні: це романтична пісня 1968 Für mich, soll's rote Rosen regnen (Для мене повинен йти дощ з червоних троянд) актриси Хільдегард Кнеф і псалом XVIII століття.

у Меркель та Хаген спільного небагато, але воно є: вони майже ровесниці та обидві народилися у НДР.

У Німеччині є традиція проводжати з посади провідних політиків церемонією Grosser Zapfenstreich. Вона нагадує військовий парад – з маршуванням, оркестрами та смолоскипною ходою.

Деталі промови Меркель

У своїй промові Меркель пригадала різні виклики та кризи, які припали на час, коли вона була при владі. Зокрема, фінансову кризу 2008 року, міграційну 2015 року та пандемію COVID-19.

На церемонію запросили міністрів усіх урядів Меркель – загалом понад 200 людей.

Під яку музику йшли попередні канцлери Німеччини

Герхард Шредер у 2005 році йшов з посади канцлера, яку обіймав з 1998 року, під пісню My Way Френка Сінатри.

Томаса де Мезьєра проводжали у 2014 році під попхіт вісімдесятих Life Is Life австрійської групи Opus.

Пісня Ніни Хаген Du hast den Farbfilm vergessen: дивіться відео