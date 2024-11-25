Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що газові угоди з Росією мали допомогти німецьким компаніям зберегти мир з Москвою. Таке рішення також сприяло розвитку німецького бізнесу.

Меркель каже, що намагалася стримати напади Росії на Україну за допомогою дипломатії та переговорів, які зрештою, як вона визнає, провалилися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що Меркель каже про відносини з Росією

Колишня канцлерка Німеччини вважає, що нова ера у відносинах Європи з Росією почалася після повномасштабного вторгнення в Україну.

Під керівництвом Меркель Німеччина побудувала два газопроводи, що напряму пов'язані з Росією. Це сприяло залежності країни від Москви.

Ймовірно, Меркель ставила на перше місце свою країну та її економічні інтереси на, коли йшлося про купівлю російських енергоресурсів. Проте навіть в Німеччині її звинувачують у тому, що вона "керувала" послідовними кризами та не вміла провести далекосяжні реформи для майбутнього Німеччини та ЄС.

Меркель також сприяла тому, що країна стала залежною в торгівлі від Китаю та США. Це спричинить нові проблеми для країни, адже Дональд Трамп погрожує запровадити мита на імпорт.

Колишня канцлерка Німеччини також заявила, що не шкодує про свої рішення щодо "Північного потоку-2". Вона вважає, що проєкт мав економічний і політичний сенс.