Захисниця 93 бригади Ангеліна "Фрея" Безотосна була тяжко поранена на фронті

На передовій отримала тяжке поранення захисниця з 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр Ангеліна Безотосна з позивним "Фрея". Наразі військовослужбовицю прооперовано, вона перебуває у стабільно тяжкому стані.

Про поранення повідомили близькі військової, які відкрили збір коштів на медичну допомогу та подальшу реабілітацію. Наразі триває вирішення логістичних питань щодо її подальшого лікування.

Що відомо про захисницю

Ангеліна Безотосна народилася в Полтаві. До початку повномасштабного вторгнення дівчина керувала мережею кав'ярень Brooklyn coffee та розвивала власну справу.

З лютого 2022 року полтавка допомагала на блокпостах у напрямку Охтирки та організовувала великі збори амуніції й спорядження для підрозділів на передовій. Згодом вона мобілізувалася до лав 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр.

У лавах підрозділу військовослужбовиця спочатку займалася евакуацією людей, а пізніше перейшла в логістику забезпечення на Костянтинівському напрямку на Донеччині.

Зверніть увагу! Для допомоги пораненій захисниці рідні відкрили банку збору коштів. Долучитися до підтримки можна за реквізитами картки збору 4874100033343727 або за посиланням – https://send.monobank.ua/jar/7REzLz6RxB.

На війні Ангеліна втратила нареченого – воїна 3 окремої штурмової бригади Єгора Волошина. Він загинув під час оборони Авдіївки, рятуючи побратимів з-під обстрілу.