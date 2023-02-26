"Все трапилось дуже швидко": рідні та друзі косметологині Ангеліни Сердюк про її раптову смерть

24 лютого у Львові, у старому будинку на вулиці Менцинського, померла відома косметологиня, лікар-дерматолог Ангеліна Сердюк. Причиною нещасного випадку за попередньою інформацією стало отруєння чадним газом.

Про трагічну смерть жінки повідомили й у соціальних мережах, зокрема, її колега на своїй сторінці в інстаграмі. Згодом про нещасний випадок розповіли й друзі та рідні.

До теми Запитань більше, ніж відповідей, – у мережі вважають смерть косметологині Ангеліни Сердюк дивною

Швидка лише констатувала смерть

Як повідомили колеги жінки, першим тривожним дзвоником було те, що Ангеліна не прийшла на роботу та не відповідала на телефонні дзвінки. Її почали оперативно розшукувати, а мама зателефонувала чоловікові доньки.

Саме чоловік поїхав додому, щоб дізнатися стан дружини, та по дорозі викликав "швидку". І саме він знайшов Ангеліну у ванній кімнаті. На жаль, бригада медиків, яка приїхала на виклик, змогла лише констатувати смерть.

Після цього медики повідомили про трагічний випадок газову службу та ДСНС, які повинні перевірити усі газові прилади у будинку та у квартирі, у якій жила Ангеліна. У поліції ж повідомили, що тіло жінки скерували на експертизу, після якої судмедексперт повинен назвати точну причину смерті Ангеліни. Однак попередньо нею може бути саме отруєння чадним газом.

Попередньо встановлено, що це нещасний випадок, отруєння чадним газом. Можливо, у будинку була погана вентиляція… Ангеліна вранці випила каву, і пішла у ванну… Все сталося дуже швидко…

– розповіла подруга загиблої.

Була "Божою кульбабкою"

Подруга Ангеліни розповіла, що жінка була чудовим спеціалістом, одним з найбільш популярних у сфері косметології. Вона мала вищу медичну освіту дерматокосметолога, працювала у сфері здоров’я та краси з 2013 року, та разом з мамою мала власний косметологічний салон.

У неї був дуже великий запис. Була доброю людиною, спокійною. Навіть меланхолічною. Така "Божа кульбабка". Дітей у неї не було,

– розповіла подруга Ангеліни Сердюк.

Похорон косметологині відбудеться у понеділок, 27 лютого, з 10:00 до 12:00. Ангеліну Сердюк поховають на кладовищі у Брюховичах.