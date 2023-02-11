В Англії вибухнула бомба часів Другої світової: гучно було на понад 20 кілометрів

У Англії раптово вибухнула бомба часів Другої світової війни. Її вага 250 кілограмів.

За даними місцевої поліції, бомбу знайшли, однак планували знешкодити в іншому місці. Інцидент трапився в англійському портовому місті Грейт-Ярмут 10 лютого.

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Що відомо про вибух в Англії

Нерозірвана бомба у Грейт-Ярмуті здетонувала вдень (10 лютого – 24 Канал) під час знешкодження вибухової частини,

– заявили у поліції.

За їхніми даними, ніхто не постраждав і жодних повідомлень про поранених чи жертв не надходило. Однак вибухова хвиля вибила декілька вікон в автомобілях, пошкодила частину поручнів на мосту, а також греблю протипаводкового захисту.

У поліції підтвердили, що вибух бомби Другої світової війни не був запланованим. Він трапився під час повільного випалювання бомби. Хоч військові говорили, що під час цього процесу є ризик ненавмисного вибуху.

Як відбувався вибух: дивіться відео поліції

Правоохоронці графства Норфолк розповіли, що на місці робіт спорудили 200-метровий та додатковий 400-метровий кордон. Вулиця Сауттаун-роуд, де була бомба, ще була закритою, однак тільки на час перевірки на предмет пошкоджень. Після вибуху люди вже змогли повернутись до своїх домівок.

Місцевий мешканець Конрад Імпі розповів виданню BBC, що відчув полегшення, повернувшись у свій будинок після того, як певний час жив у родичів. Адже 46-річного чоловіка з дружиною, донькою та онуком евакуювали.

Це був справді період, сповнений нервів. Ми просто думали: "Що відбувається, що відбувається, невже це знищить наш будинок?"

– заявив чоловік.

За даними вищезгаданого видання, користувачі мережі зауважили, що чули вибух на відстані до 24 кілометрів.

Що відомо про знайдену бомбу