З’явився новий безкоштовний курс англійської для початківців. Він доступний на платформі Prometheus, розрахований на три місяці та дає можливість отримати сертифікат.

Усього курс складається з 25 занять – коротких відеоуроків та тестів, повідомляє "Освіторія".

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Програма розрахована на два уроки щотижня протягом трьох місяців.

Кому підійде курс

Людям, які вивчають англійську з нуля, знають до 100 слів та хочуть опанувати базову граматику.

Що передбачає програма

"Англійська для початківців" – це 100 відео, 200 тестових тренувань та 750 слів.

Які знання здобуде людина

Зможе розповідати про себе, родину, погоду, гаджети, мандрівки, свята та традиції. А також ставити загальні запитання, читати та писати прості тексти.

Хто автори сервісу

Його створили EnglishDom спільно з платформою онлайн-курсів Prometheus.

Чи передбачений сертифікат

Можна отримати сертифікат про рівень A1-A2 Elementary від Prometheus. Для цього потрібно набрати відповідний сумарний бал, виконавши тести в усіх 25 уроках.

Нагадаємо, досі на платформі Prometheus було вже сім курсів англійської різного рівня. Однак серед них не було курсу для початківців.

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