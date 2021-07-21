В Англію за добу прибула рекордна кількість мігрантів

За добу, 19 липня, через Ла-Манш до Англії прибуло 430 мігрантів. Відтак в Європу насувається нова криза біженців. Тільки на цей раз кінцевою метою незаконних мігрантів є Литва та Велика Британія.

Нещодавно Литва оголосила про будівництво стіни на білоруському кордоні. Це зробили задля боротьби з нелегальною міграцією.

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Проблема об'єднала Велику Британію і Францію

З огляду на такі загрози, Міністерства внутрішніх справ Великої Британії і Франції підписали угоду про посилення патрулювання поліцейськими пляжів.

Загальна проблема для країн Європи об'єднала їх. Так навіть попри вихід з Євросоюзу, Лондон сприятиме фінансово у розв'язанні питання мігрантів, які прямують з ЄС.

Фінансова допомога для країни

Така фінансова допомога обійдеться країні у 54 мільйонів фунтів. За 2020 рік приблизно 8,5 тисяч мігрантів, здебільшого з Близького Сходу та Північної Африки, припливли на надувних човнах в пошуках кращого життя до Великої Британії.

Не змінилась ситуація і 2021 року. Так рекордна кількість людей прибула саме водою. Нелегали на надувних човниках перепливли Ла-Манш, аби потрапити до графства Кент. Там вони заявили, що прибули до Англії з Півночі Франції або Бельгії.

В Англію прибула рекордна кількість мігрантів: дивіться відео BBC

Міграція в Литві: що відомо