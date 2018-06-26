Ані Лорак повернулася в Україну: фото
Українська співачка Ані Лорак, яка живе та активно виступає в Росії, завітала з чоловіком і донькою в Київ.
Знімками з поїздки у столицю України артистка поділилася у соцмережі.
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"На душі світло, коли поруч рідні та близькі! Люблю Київ! Люблю моїх друзів!" – підписала Лорак фото, на якому проводить час на яхті.
Крім того Ані Лорак оголосила, що збирається у гастрольний тур 2018-19, який стартує у Росії, а закінчиться у травні в Німеччині. Проте у графіку співачки немає жодного українського міста.
Востаннє скандальна Лорак виступила у Києві в листопаді 2017 року. Лорак заспівала на шоу, присвяченому 15-річчю балету Freedom, яким керує Олена Коляденко.
Джерело: 24 Канал
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