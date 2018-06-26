Ані Лорак повернулася в Україну: фото

Українська співачка Ані Лорак, яка живе та активно виступає в Росії, завітала з чоловіком і донькою в Київ.

Знімками з поїздки у столицю України артистка поділилася у соцмережі.

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"На душі світло, коли поруч рідні та близькі! Люблю Київ! Люблю моїх друзів!" – підписала Лорак фото, на якому проводить час на яхті.

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 24 Чер 2018 р. о 7:36 PDT

Крім того Ані Лорак оголосила, що збирається у гастрольний тур 2018-19, який стартує у Росії, а закінчиться у травні в Німеччині. Проте у графіку співачки немає жодного українського міста.

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 26 Чер 2018 р. о 1:34 PDT

Востаннє скандальна Лорак виступила у Києві в листопаді 2017 року. Лорак заспівала на шоу, присвяченому 15-річчю балету Freedom, яким керує Олена Коляденко.