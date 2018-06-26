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Ані Лорак повернулася в Україну: фото

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Ані Лорак приїхала в Київ
Ані Лорак приїхала в Київ / Фото з Іnstagram

Українська співачка Ані Лорак, яка живе та активно виступає в Росії, завітала з чоловіком і донькою в Київ.

Знімками з поїздки у столицю України артистка поділилася у соцмережі.

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"На душі світло, коли поруч рідні та близькі! Люблю Київ! Люблю моїх друзів!" – підписала Лорак фото, на якому проводить час на яхті.

 

Крім того Ані Лорак оголосила, що збирається у гастрольний тур 2018-19, який стартує у Росії, а закінчиться у травні в Німеччині. Проте у графіку співачки немає жодного українського міста.

 

Востаннє скандальна Лорак виступила у Києві в листопаді 2017 року. Лорак заспівала на шоу, присвяченому 15-річчю балету Freedom, яким керує Олена Коляденко.

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Ані Лорак Російські гастролери
Джерело: 24 Канал
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