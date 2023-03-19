Туреччина представила новий ударний безпілотник ANKA 3 з реактивним двигуном: на що здатен БПЛА

У Туреччині розробили та продемонстрували новий ударний безпілотник ANKA 3 з реактивним двигуном. Ба більше, невдовзі він здійснить свій перший політ.

Про це заявив гендиректор турецької компанії Turkish Aerospace Industries Темель Котиль, яка займається розробкою безпілотника. Зазначимо, що вперше зображення цього БПЛА появилися у грудні 2022 року.

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Що відомо про безпілотник ANKA 3

Турецький безпілотник максимальної злітної маси близько 7 тонн матиме:

турбовентиляторний реактивний двигун,

внутрішні та зовнішні бойові модулі.

Також із фотографій, опублікованих компанією-виробником, видно, що V-подібний безпілотник не має ні горизонтальної, ні вертикальної стабілізації. Відтак, безпілотник зможе виконувати завдання глибокої атаки та знищення чи придушення протиповітряної оборони супротивника. Це є одними з основних ударних можливостей БПЛА.

Новий рівень можливостей БПЛА Туреччини

Проєкт нового покоління безпілотників ANKA має підняти можливості безпілотних літальних апаратів Туреччини на новий, вищий рівень.

ANKA 3 відкриє нову сторінку в області БПЛА своїм реактивним двигуном та швидкістю, великою вантажопідйомністю та майже невидимою на радарах конструкцією,

– розповів у грудні віцепрезидент Туреччини Фуат Октай.

Цікаво, що через збільшення кількості замовлень на безпілотники Turkish Aerospace Industries посилює свої виробничі потужності.