Треба валити з країни, – "слуга" Колісник переписувалась під час виступу Хомчака в Раді

Депутатка від "Слуги народу" Анна Колісник написала в повідомленні, що треба валити з цієї країни. Це сталося 30 березня, під час виступу в Раді головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.
Джерело:"Букви"
Журналісти видання "Букви" сфотографували листування нардепки. Під час позачергового засідання парламенту вона переписувалась з чоловіком на ім'я "Стас".
До теми ЗСУ готові до адекватної відповіді, – Хомчак відзвітував у Раді про загострення на Донбасі
Анна Колісник написала йому, що слухає виступ Руслана Хомчака.
Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни,
– заявила "слуга народу".
Переписка нардепки Колісник під час виступу Хомчака в Раді / Фото "Букви"
Невідомо, що саме відповів "Стас" на це повідомлення. Далі розмова між ними стосувалася іншої теми.
Про що говорив Хомчак під час виступу в Раді
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак виступив у Раді з доповіддю щодо загострення ситуації на Донбасі, зокрема, обстрілів Шумів, під час яких загинули 4 українських військових.
- Він заявив, що Росія поступово нарощує війська поблизу державного кордону України, а все це відбувається під виглядом військових навчань.
- За його словами, Росія має намір додатково зосередити біля українського кордону ще до 25 батальйонних тактичних груп.
- Руслан Хомчак нагадав, що бойовики продовжують використовувати заборонену мінськими домовленостями зброю. І наголосив, що Збройні сили України готові до адекватної відповіді у разі ескалації конфлікту.