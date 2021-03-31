Треба валити з країни, – "слуга" Колісник переписувалась під час виступу Хомчака в Раді

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Депутатка від "Слуги народу" Анна Колісник написала в повідомленні, що треба валити з цієї країни. Це сталося 30 березня, під час виступу в Раді головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.

Джерело:

"Букви"

Журналісти видання "Букви" сфотографували листування нардепки. Під час позачергового засідання парламенту вона переписувалась з чоловіком на ім'я "Стас".

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Анна Колісник написала йому, що слухає виступ Руслана Хомчака.

Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни,
– заявила "слуга народу".


Переписка нардепки Колісник під час виступу Хомчака в Раді / Фото "Букви"

Невідомо, що саме відповів "Стас" на це повідомлення. Далі розмова між ними стосувалася іншої теми.

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