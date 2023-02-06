Закрила синів своїм тілом: російська атака забрала життя матері з Сумщини

Російські загарбники ледь не щодня обстрілюють Сумщину з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Одна з таких атак забрала життя матері двох дітей та її батька.

Трагедія трапилася у селі Кучерівка 23 січня. Тоді росіяни випустили по населеному пункту 30 ракет з РСЗВ "Град".

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Снаряд розірвався біля неї

Того трагічного дня сім'я 20-річної мами двох дітей Анни Сатаніної спочатку сховалася у своєму підвалі. Разом з Анною там були її батьки, чоловік Олег, 4-річний Олексій та Назар, якому лише один рік.

Ворожі снаряди почали прилітати все частіше. Тоді сім'я зрозуміла, що старий підвал не зможе їх надійно захистити, тож вирішили побігти до сусідів, у яких укриття було міцнішим.

Родина піднялася на гору, бабуся взяла однорічного онука на руки. Як тільки вони вибігли на вулицю – прилетів ворожий снаряд і розірвався поруч з 20-річною Анною. Вона загинула на місці. Її матері уламком відсікло руку. Жінку, її чоловіка та зятя госпіталізували.

У лікарні від отриманих травм батько 20-річної Анни помер. Її чоловік переніс уже 3 операції – йому буквально вирвало частину стегна. Батька та доньку поховали поруч на місцевому кладовищі.

Зараз двоє дітей живуть з батьками чоловіка загиблої Анни. Молодший син – їхній спільний, а старшого Олег виховує як рідного.

Анна навчалася у медичному училищі в Грухові. Викладачі знали, що у неї двоє дітей, тож намагалися їй допомагати. Дівчина навчалась добре. Друзі згадують її як добру, гарну та відкриту людину. Попрацювати за фахом Анна не встигла. Її коротке життя обірвав російський снаряд і залишив без мами двох маленьких діток.

Після поразки на Півночі навесні 2022 року росіяни почали терор мирних мешканців громад, що межують з Росією. Майже щодня окупанти обстрілюють прикордонні території з мінометів, артилерії, РСЗВ та стрілецької зброї. Ворожі атаки часто призводять до руйнувань та навіть жертв. Усі ці обстріли є нічим іншим, як воєнними злочинами росіян.