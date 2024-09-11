Колишню "госпітальєрку" Анну Скольбушевську "Няв" підозрюють у крадіжці донатів

Медичний батальйон "Госпітальєри" опинився у центрі скандалу. Так, колишня працівниця Анна Скольбушевська з позивним "Адмірал Няв", ймовірно, привласнювала донати й витрачала їх на власні потреби.

Батальйон "Госпітальєри" провів службове розслідування й поділився у мережі результатами. Там наголосили, що "Няв" збирала пожертви на нібито потреби ЗСУ вже після того, як завершила роботу в батальйоні.

До теми Військова медикиня заявила про домагання з боку колеги: як реагує командування та правоохоронці

Деталі скандалу з колишньою госпітальєркою "Адміралом Няв"

У "Госпітальєрах" повідомили, що з 2022 по 2023 рік Анна Скольбушевська організовувала збори для батальйону, зокрема у твітері. У мережі вона була відома під нікнеймом "Адмірал Няв",

Скольбушевська працювала в "Госпітальєрах" до 15 грудня 2023 року – саме у цей день вона здійснила останній платіж на рахунок фонду. Однак у мережі "Адмірал Няв" продовжувала збирати донати на потреби ЗСУ. У період з грудня 2023 по червень 2024 Анна збирала на свої рахунки пожертви нібито на власний екіпаж та для багатьох інших відомих волонтерів та організацій

Нам знадобився час і багато ресурсу, щоб розібратись з цією ситуацією. Розслідування встановило: зібрані гроші Анна витратила на особисті потреби, азартні ігри, коштовні подорожі Європою, квитки на концерти та інші розваги. Анна має серйозні проблеми зі здоров'ям та узалежнення, які приховувала. Її численні історії виявилися неправдивими,

– повідомили "Госпітальєри".

Зараз Анна перебуває на лікуванні. ЇЇ виключили з батальйону зі здачею майна, шевронів та усієї символіки батальйону. Окрім того, "Госпітальєри" подали заяву до правоохоронних органів щодо розтрати коштів.

Крім того, інші причетні до ситуації особи виключені з батальйону або проходять перевірку.

"Ми засуджуємо ці дії й зробили все можливе, щоб встановити правду. Дякуємо тим, хто допоміг. "Госпітальєри" й надалі діятимуть прозоро, зберігаючи свою репутацію", – додали в батальйоні.

Щоб такі ситуації не повторилися у майбутньому, "Госпітальєри" переглянули систему контролю за теперішніми та колишніми працівниками, оновили протоколи звітності й впровадили додаткові правил для учасників батальйону.

Зверніть увагу! Збори на потреби батальйону проводяться лише на дві особисті картки, вони вказані на сайті. Власниці цих карток офіційно зареєстровані як волонтери, ведуть повну звітність щодо руху коштів податковій, що робить неможливим привласнення цих коштів. Якщо ви надсилали кошти Анні та бажаєте виступити як постраждалі, надсилайте дані на нашу пошту: hospitallers.ato@gmail.com.

"Госпітальєри" також закликали усіх українців та військових на передовій стежити не лише за фізичним, а й ментальним здоров'ям. Не варто ігнорувати тривожні дзвіночки, а краще відразу звертатися за допомогою до фахівців.