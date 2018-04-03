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Анна Вінтур покине американський Vogue, – ЗМІ

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Анна Вінтур покине американський Vogue, – ЗМІ

У ЗМІ з’явилася інформація, що видавничий дім Conde Nast чекають серйозні зміни – 68-річна Анна Вінтур покине пост головного редактора американського Vogue, який вона очолює вже 30 років.

Зокрема, про це інформує таблоїд Page Six.

Як повідомляють джерела, Вінтур покине Vogue після весілля своєї доньки Бі Шаффер і Франческо Карроззіні, яке відбудеться у липні.

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Анна Вінтур з донькою

Місце Анни може зайняти Едвард Еннінфул, який зараз керує британським Vogue.

Водночас Conde Nast не підтвердив такі кадрові зміни.

"Ми заперечуємо ці чутки", – відповів журналістам прес-секретар видавничого дому і відмовився коментувати плани Вінтур.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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