"Більше чекати не можна": найголовніше із зустрічі Зеленського та Бербок

До України прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона вже зустрілася з Володимиром Зеленським і зробила низку важливих заяв.

Зустріч пройшла дуже тепло та доброзичливо. Як розповіла ведуча 24 Каналу Яна Боголословська, це прощальний візит посадовиці до України на своїй посаді, він 9-й за час повномасштабного вторгнення.

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Про що говорили лідери

Міністерка зазначила, що для неї дуже важливо бути присутньою в Україні в такі нелегкі часи й особисто переживати те, що переживають українці. Звісно, одним з ключових пунктів розмови була військова допомога, за яку Володимир Зеленський подякував Німеччині.

Крім того, мовилось про розблокування 3 мільярдів євро, які відкриють можливість для розвитку і збільшення оборонної спроможності України. Чиновниця також сказала про 130 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Зокрема цей пакет поширюється на енергетичний сектор і відбудову українських міст.

Відповідаючи на питання про те, що може захистити Україну, Анналена Бербок процитувала вчительку з Харкова, яка сказала, що нас більше захистять товстіші стіни, ніж домовленості з Росією. Ці слова підтверджують, що західні партнери починають усвідомлювати, що насправді відбувається.

Окремо міністерка згадала про роботу з повернення українських дітей, яких викрала Росія. Україна в партнерстві з Німеччиною шукає шляхи для цього,

– розповіла Яна Боголословська.

Анналена Бербок підтвердила, що Росія не дотримується перемир'я і воно не є показником готовності країни-агресорки до миру. Першим кроком до цього може бути те, що Росія віддасть викрадених українських дітей.

Угода зі США та миротворці

Окрім пакета підтримки дітей, Анналена Бербок повідомила, що UNICEF підтримуватиме фонд Олени Зеленської. Є розуміння, що Україні потрібна не лише зброя, але й багато гуманітарних ініціатив.

Варто нагадати, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляв про те, що Україна нібито намагається обміняти угоду про корисні копалини на членство в НАТО. Про це питання також говорили Бербок і Зеленський.

Питання НАТО в цій угоді немає і не було. Щодо Європейського Союзу, то ми це пов'язуємо. Коли ми говоримо про угоду, вона не може йти всупереч нашому майбутньому вступу в ЄС,

– наголосив Володимир Зеленський.

До того ж сторони порушили тему миротворців. Уже не мовиться про миротворчий контингент, а про війська стримування, які можуть направити Франція, Велика Британія і, можливо, Німеччина. Це обговорюватимуть європейські представники найближчими днями у Києві.

Буде зустріч військових команд кількох країн, хто готовий розмістити контингент в певному вигляді, бо є сухопутна, повітряна частина й присутність на морі. Це буде глибока перша зустріч. Я думаю, ми побачимо деякі роз'яснення та деталі. Важливо, що вона базуватиметься на пропозиціях української сторони,

– додав Володимир Зеленський.

Пані Бербок заявила, що нічого не може відбуватися без Європейського Союзу або поза його спиною. Вона підтвердила слова президента про те, що жодна угода не може суперечити безпековим домовленостям і здоровому глузду.

Чи отримає Україна TAURUS

Щодо зброї, то мовилось про далекобійні ракети TAURUS. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що Путіна треба поставити в жорсткі умови. Наприклад, якщо за 24 години він не припинить обстрілювати цивільне населення України, то варто передавати TAURUS, щоб перерізати логістичні шляхи для цього кривавого режиму.

У лютому 2025 року Мерц також повторив тезу про те, що Німеччина готова передавати далекобійні ракети, але у співпраці з Великою Британією та Францією. Під час візиту до Києва Анналена Бербок підтвердила такі слова, заявивши, що не варто чекати поки Росія розбомбить чергову лікарню чи школу.

Атаки продовжуються. Ми не можемо чекати, коли падатимуть ракети, коли руйнуватимуться будинки, лікарні, енергетичні станції. Я сама це пережила, перебуваючи в Харкові. Думаю, що далекобійна зброя – це те, що є суттєвим у співпраці між європейцями й американцями,

– підкреслила очільниця МЗС Німеччини.

Вона додала, що зараз сторони перебувають у проміжній фазі, відбувається узгодження між Францією, Великою Британією, Німеччиною та Україною щодо військових питань.

На завершення президент Володимир Зеленський анонсував велику зустріч із європейськими представниками, на якій також будуть присутні українські воєнні. Вони обговорюватимуть не лише плани введення контингенту, їхні права, а й майбутнє українських Збройних Сил, їхню співпрацю з європейською спільнотою.

Анналена Бербок наголосила, що Україна – це вже давно Європа, тому потрібно захищати один одного.