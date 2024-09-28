Аномальна спека: чи буде в Україні ще +30 градусів

Цього року вересень дивує аномальним теплом. Температура перевищувала +30 градусів.

Та чи буде в Україні ще сильна спека, напередодні в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Чи буде ще спека в Україні

Експертка зазначала, що найтепліше буде в п'ятницю й суботу. Зокрема, +29 градусів. Можливо, локально по Півдню навіть до +30 градусів.

Звичайно, це вже не літні тридцятки. Тому що там і ночі прохолодніші. Але, все одно в денні години буде доволі такі літня погода. Це у п'ятницю й суботу. Далі вже в нас зміна,

– сказала Наталія Птуха.

Зауважила, що на Заході зміна погоди почнеться вже в суботу. Буде пролягати атмосферний фронт пролягати, а в неділю він вже досягне й решту території України.

Синоптикиня зауважила, що такі високі температури, які спостерігалися цього року, є незвичними для вересня.

Середньодобові температури в Україні переважно були вищі за кліматичну норму на 3 – 9 градусів. Підсумки цього місяця, звичайно, будуть уже в перші дні жовтня. Але вже зараз можна говорити, що, скоріш за все, вересень буде на одному з перших місць по теплоті для України за всю історію спостережень,

– підкреслила Птуха.

Додала, офіційна інформація буде в жовтні. Експерти проаналізують, особливо після останніх двох днів із дуже високими значеннями температури.

"Метеорологічна осінь у вересні в нас так і не наступила. Досі триває метеорологічне літо. І навіть буде посилюватися, скажімо так, у тому плані, що певне підвищення температури буде, хоча і короткотривале", – зазначила синоптикиня.

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Зверніть увагу! Укргідрометцентр прогнозує, що в жовтні місячна температура повітря передбачається в межах +7 – +13 градусів, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 31 – 67 міліметрів, у Карпатах подекуди 77 – 101 міліметр, що в межах норми.