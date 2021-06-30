Аномальна спека у Канаді: за декілька днів померли десятки людей
Джерело:ВВС
Від понеділка, 28 червня, у Канаді зафіксували 60 випадків раптової смерті. Найбільший відсоток серед них становлять люди літнього віку.
Водночас за іншими даними, кількість померлих – значно вища. Більшість жертв – жителі провінції Британська Колумбія. За даними місцевих правоохоронців, трагедії могла спровокувати аномальна спека, від якої упродовж декількох днів потерпає країна.
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Лікарі розповіли, що за цей час вони отримали повідомлення про 107 перенагрівань і 32 теплових удари.
За останніми даними, температура повітря у Канаді прогрілася до максимальних +49 градусів. Стурбовані метеорологи повідомляють, що це – ще не кінець. Найближчими днями країну може охопити ще сильніша спека.
Аномальна спека у Канаді: головне
- Наприкінці червня Канада почала встановлювати температурні рекорди. За час вихідних 26 – 27 червня зафіксували +46 градусів. Згодом повітря прогрілося до +48 градусів.
- Країна опинилася під впливом так званого теплового купола, який простягається від Каліфорнії до арктичних земель Канади.
- За словами кліматолога Девіда Філліпса, наразі у Канаді спекотніше, аніж в ОАЕ.
- На вулицях людям роздають воду та головні убори. Попит на кондиціонери суттєво зріс. У великих містах стартувала робота центрів екстреного охолодження.