Україну накриє аномальна спека: можливі температурні рекорди
Джерело:Meteoprog
До середини місяця в Україні очікується період аномально спекотної й сухої погоди. Температура може сягнути до +40 градусів.
Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич. Зазначив, що протягом наступних 7 днів погоду буде визначати аномально спекотна й суха повітряна маса. Вона надійде з пустельних регіонів Середньої Азії.
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Аномальна спека в Україні
На тлі високого атмосферного тиску істотних дощів не передбачається. Тільки в окремі дні на Заході малоактивні атмосферні фронти принесуть з собою локальні грозові зливи.
Температурне тло суттєво перевищить норму, а денні максимальні значення температури місцями можуть досягти рекордних показників за весь період метеорологічних спостережень,
– наголосив Кібальчич.
Також зауважив, що очікувані погодні умови можуть негативно вплинути на стан здоров'я, а ще призвести до перебоїв у подачі електроенергії. Аби уникнути ризиків сонячного й теплового удару, варто обмежити час перебування в денні години на відкритому сонці та в приміщеннях, що слабко провітрюються. Окрім того, вживати достатню кількість рідини.
Синоптик також показав карту, на якій представлений прогноз середньої аномалії температури повітря у Європі за період з 8 по 15 липня 2024 року. Зауважив, що найспекотніша погода очікується в Україні та подекуди в країнах Балканського півострова.