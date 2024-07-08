Україну накриє аномальна спека: можливі температурні рекорди

До середини місяця в Україні очікується період аномально спекотної й сухої погоди. Температура може сягнути до +40 градусів.

Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич. Зазначив, що протягом наступних 7 днів погоду буде визначати аномально спекотна й суха повітряна маса. Вона надійде з пустельних регіонів Середньої Азії.

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Аномальна спека в Україні

На тлі високого атмосферного тиску істотних дощів не передбачається. Тільки в окремі дні на Заході малоактивні атмосферні фронти принесуть з собою локальні грозові зливи.

Температурне тло суттєво перевищить норму, а денні максимальні значення температури місцями можуть досягти рекордних показників за весь період метеорологічних спостережень,

– наголосив Кібальчич.

Також зауважив, що очікувані погодні умови можуть негативно вплинути на стан здоров'я, а ще призвести до перебоїв у подачі електроенергії. Аби уникнути ризиків сонячного й теплового удару, варто обмежити час перебування в денні години на відкритому сонці та в приміщеннях, що слабко провітрюються. Окрім того, вживати достатню кількість рідини.

Сильна спека та відсутність опадів призведе до надзвичайного рівня пожежної небезпеки. Тож варто звести до мінімуму появу ймовірних джерел відкритого вогню на природі.

Синоптик також показав карту, на якій представлений прогноз середньої аномалії температури повітря у Європі за період з 8 по 15 липня 2024 року. Зауважив, що найспекотніша погода очікується в Україні та подекуди в країнах Балканського півострова.

Де буде найбільша спека / Скриншот Кібальчича