Потужний сплеск тепла по всій Україні: якою буде погода цього тижня

Уже цього тижня до України повернеться аномальне тепло. Ба більше, існує ймовірність встановлення нових температурних рекордів. Якою ж буде погода у найближчі дні, розповідаємо далі.

Аномальне тепло повертається

Новий тиждень розпочнеться з чергового періоду потужного сплеску тепла по всій Україні. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич, пише 24 Канал.

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За рахунок того, що з боку Гренландії в південно-східному напрямку почне розвиватися висотна улоговина і пов'язаний з нею "мішок" холоду, то внаслідок викривлення висотної фронтальної зони африканські повітряні маси надійдуть до країн Балканського півострова та України,

– зазначає Кібальчич.

Якою буде погода цього тижня / Скриншот з Tropical Tidbits

За прогнозом синоптика, 18 – 20 січня по всій території нашої держави буде аномальне тепло з перевищенням кліматичної норми на 10 – 15 градусів. Ба більше, навіть існує ймовірність оновлення температурних рекордів у різних містах України.

У другій половині тижня знову розпочнеться поступове зниження температурного фону, припинення опадів та зростання атмосферного тиску внаслідок посилення повітряних потоків із центральноазіатської місцевості.

До речі, за прогнозом Кібальчича, у більшості областей снігового покриву не буде. Виняток лише для високогірних районів Карпат.

Якою буде погода у перші дні тижня

У понеділок невеликий дощ із мокрим снігом очікується на Заході. На Півночі та Півдні без істотних опадів. Тим часом на Сході пройде невеликий сніг, місцями ожеледиця.

У вівторок жителям Заходу знову знадобляться парасольки. Синоптик прогнозує помірні дощі з мокрим снігом. Також невеликі опади у змішаному вигляді пройдуть у північній та центральній частині України.

До речі, 18 січня місцями пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. У Карпатах ще більше – 25 – 30 метрів на секунду.

Температура повітря вночі становитиме 0…+5 градусів, на Сході -3…+2 градуси. Вдень у південних і західних регіонах стовпчик термометра місцями підвищиться до +6...+10, у Криму +14.

Прогноз на середу, четвер та п'ятницю

У середу, 18 січня, під впливом циклонічності з півдня очікуються помірні дощі у західних областях, у Карпатах сильні опади. Вдень дощова погода пошириться на більшу частину території України,

– зазначив Кібальчич.

Подекуди будуть знову сильні пориви вітру. Вдень у центральних, південних та місцями західних областях повітря прогріється до +10...+15 градусів.

Зауважимо, що в четвер та п'ятницю на Заході знову дощ з мокрим снігом. У центральних та південних областях 8 – 13 градусів тепла. Тим часом у Криму температурний максимум може сягнути до +18.

Зниження температури вже на вихідних

Уже на вихідних, 21 – 22 січня, знову розпочнеться поступове зниження температури. У більшості областей України вночі -5...0, вдень -2...+3.

Втім, за словами Кібальчича, похолодання поки не торкнеться південних регіонів та Закарпаття. Місцевих жителів ще порадує аномально тепла весняна погода.