Анонім у США перерахував 1 мільйон доларів на потреби української армії

Українці та люди зі всього світу щодня надсилають великі суми грошей на потреби української армії. У суботу, 5 березня, на спеціальний рахунок Нацбанку від одного з донорів надійшов 1 мільйон доларів.

Про це повідомила Надзвичайний та Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова.

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Вчора на рахунок, відкритий в НБУ небайдужим щедрим американським другом було перераховано 1 мільйон доларів США. Дякуємо за таку потрібну підтримку України в час, коли ми боремося за наш дім! Слава Україні!,

– написала Маркарова.

Донору подякували

Оксана Маркарова написала публічного листа анонімному донору. Вона подякувала і сказала, що ця пожертва допоможе українській армії та їхнім сім'ям боротися проти агресора.



Публічний лист до американця, який пожертвував 1 мільйон доларів / Фото Оксани Маркарової

Як допомогти армії

У застосунку Дія, клікнувши на головному екрані Допомогти армії.

Ковідну тисячу можна перевести на рахунок армії за посиланням.

Надіслати гроші на спецрахунок Нацбанку – UA843000010000000047330992708

Більше способів ми описали в матеріалі.

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