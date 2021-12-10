В "анонімний центр" вакцинації на Закарпатті прийшли з перевіркою
Джерело:Укрінформ
У Закарпатській області перевіряють приватний медичний заклад вакцинації. Розслідування стосується 1420 осіб, яких начебто щепили в анонімному кабінеті імунізації.
Про це ЗМІ розповів директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний. Він зазначив, що перевірка стосується закладу "Превеншен".
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1420 осіб були вакциновані анонімно
Створена комісія при Закарпатській ОДА перевіряє приватний медзаклад "Превеншн" щодо вакцинованих від COVID-19 осіб в анонімному кабінеті щеплень. Комісія сформована після озвучення директором медзакладу цифри у 1420 осіб, які були щеплені анонімно в його закладі з часу відкриття кабінету,
– сказав Пшеничний.
Медзаклад вже перевіряли раніше
В цьому центрі 17 листопада заявили про початок роботи такого кабінету, після чого в ОДА вже створювали комісію для перевірки. Тоді виявилось, що ніякої анонімної вакцинації не було.
Всі ці особи під час проходження щеплення були ідентифіковані в медичній базі за заповненими анкетами. Таке саме відбулося б, якби ця людина просто прийшла на будь-який пункт щеплення і вакцинувалася там,
– сказав Пшеничний.
Також у департаменті охорони здоров'я Закарпатської ОДА наголосили, що не мають інформації про пункти щеплення, де вакцинують власників куплених сертифікатів.
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Що відомо про так званий "анонімний центр вакцинації"
- У МОЗ заявили, що заклад на Закарпатті, який вигадав "анонімну вакцинацію", виключили з переліку установ, які проводять щеплення.
- Від 10 грудня закладу заборонили передавати вакцину, закуплену за кошти державного бюджету.
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