Анонсовані внески до Фонду підтримки енергетики перевищили 1 мільярд євро, – Міненерго

Загальний обсяг зобов'язань донорів щодо грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України перевищив 1 мільярд євро.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики.

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Кошти Фонду спрямовуються на відновлення зруйнованої Росією енергетичної інфраструктури та забезпечення невідкладних потреб громад в електропостачанні.

Щиро вдячні партнерам за солідарність у такій необхідній для всієї України підтримці нашої енергетики, а також Секретаріату Енергетичного Співтовариства за допомогу в пошуку необхідного обладнання, організації закупівель,

– зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

За час свого функціонування він став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлюватися після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності, зазначили в міністерстві.

Донорами Фонду виступають державний та приватний сектор з майже всіх країн ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.