Anonymous погрожують компаніям, які продовжують працювати у Росії

Anonymous пригрозили зламати 40 компаній, які продовжують співпрацювати з Росією навіть на тлі війни проти України.

Хакери дали 48 годин на те, щоб закордонні компанії залишили Росію. А також закликали їх припинити сприяти фінансуванню війни.

Увага Всім привіт, ми з Anonymous: хакери зламали сайт ФСБ та Роснєфті – знищено терабайти даних

Судячи з усього, хактивісти загрожують атакувати вебресурси цих компаній, серед яких такі гіганти, як:

Nestle;

Hayatt;

BBDO;

Raiffeisen Bank;

IPG та інші.

У списку є і американська Citrix Systems, яка займається створенням VR-продуктів, комп'ютерних мереж, хмарних сховищ, гіпервізору Xen.

Хакерське угруповання повідомило, що ті міжнародні компанії, які продовжують вести бізнес на території країни-окупанта, виявляться їх "мішенями".

Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії, що сплачують податки до бюджету кремлівського злочинного режиму: забирайтеся з Росії! Ми даємо вам 48 годин, щоб подумати і піти з Росії, інакше ви опинитеся під нашою мішенню,

– написали Anonymous.

Серед інших, є й логотип американської компанії Cloudflare. Вона надає не лише доставку контенту користувачам, але й забезпечує захист від DDoS-атак та захист DNS-сервері. Там зберігаються IP-адреси найрізноманітніших сайтів.