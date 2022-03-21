Anonymous погрожують компаніям, які продовжують працювати у Росії
Джерело:Anonymous TV
Anonymous пригрозили зламати 40 компаній, які продовжують співпрацювати з Росією навіть на тлі війни проти України.
Хакери дали 48 годин на те, щоб закордонні компанії залишили Росію. А також закликали їх припинити сприяти фінансуванню війни.
Увага Всім привіт, ми з Anonymous: хакери зламали сайт ФСБ та Роснєфті – знищено терабайти даних
Судячи з усього, хактивісти загрожують атакувати вебресурси цих компаній, серед яких такі гіганти, як:
- Nestle;
- Hayatt;
- BBDO;
- Raiffeisen Bank;
- IPG та інші.
У списку є і американська Citrix Systems, яка займається створенням VR-продуктів, комп'ютерних мереж, хмарних сховищ, гіпервізору Xen.
Хакерське угруповання повідомило, що ті міжнародні компанії, які продовжують вести бізнес на території країни-окупанта, виявляться їх "мішенями".
Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії, що сплачують податки до бюджету кремлівського злочинного режиму: забирайтеся з Росії! Ми даємо вам 48 годин, щоб подумати і піти з Росії, інакше ви опинитеся під нашою мішенню,
– написали Anonymous.
Серед інших, є й логотип американської компанії Cloudflare. Вона надає не лише доставку контенту користувачам, але й забезпечує захист від DDoS-атак та захист DNS-сервері. Там зберігаються IP-адреси найрізноманітніших сайтів.