Anonymous зламали російські стрімінгові сервіси та запустили в ефірі відео з бомбардуваннями

Група Anonymous продовжує кібернетичну війну проти Росії. Хакери зламали стрімінгові сервіси на території країни-агресора.

Мовиться про Wink та Ivi. Про це повідомило хакерське угруповання у ніч на понеділок, 7 березня.

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Там транслювали кадри бомбарбування російськими загарбниками жителів мирних українських міст. Такі ж відеозаписи з'явилися на телеканалах "Росія24", "Перший канал" і "Москва24".

Окрім цього, Anonymous транслюють обличчя тролів по російському військовому радіо.

Anonymous оголосили Росії кібервійну

Росія 24 лютого пішла у повномасштбаний наступ на територію України. Цього ж дня хакерське угруповання Anonymous оголосили Путіну кібернетичну війну.

З того часу "програмісти" вже неодноразово "клали" офіційні сайти російських державних відомств.

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