Anonymous зламали російські стрімінгові сервіси та запустили в ефірі відео з бомбардуваннями
Джерело:Anonymous
Група Anonymous продовжує кібернетичну війну проти Росії. Хакери зламали стрімінгові сервіси на території країни-агресора.
Мовиться про Wink та Ivi. Про це повідомило хакерське угруповання у ніч на понеділок, 7 березня.
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Там транслювали кадри бомбарбування російськими загарбниками жителів мирних українських міст. Такі ж відеозаписи з'явилися на телеканалах "Росія24", "Перший канал" і "Москва24".
Окрім цього, Anonymous транслюють обличчя тролів по російському військовому радіо.
Anonymous оголосили Росії кібервійну
Росія 24 лютого пішла у повномасштбаний наступ на територію України. Цього ж дня хакерське угруповання Anonymous оголосили Путіну кібернетичну війну.
З того часу "програмісти" вже неодноразово "клали" офіційні сайти російських державних відомств.
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