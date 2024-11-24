В аеропорту Анталії загорівся російський літак з пасажирами

У міжнародному аеропорту Анталії спалахнув літак російської авіакомпанії "Азімут", який виконував рейс із Сочі. Загоряння сталося у двигуні літака.

Повідомляється, що постраждалих немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на турецьке медіа HavaSosyalMedya.

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Чому спалахнув російський літак

За попередньою інформацією, загоряння літака Sukhoi Superjet 100 сталося у двигуні літака. Загалом на борту перебували 89 пасажирів та 6 членів екіпажу, їх евакуювали. Жертв і постраждалих немає, повідомляє губернатор Анталії.

Після інциденту злітно-посадкову смугу аеропорту Анталії тимчасово закрили. Літаки, що прямували до аеропорту, були перенаправлені, а низка рейсів затримана. Пожежу оперативно загасили, причини займання встановлюються.

Влада повідомила, що через закриття злітно-посадкової смуги посадку літаків було припинено, а деякі рейси відкладено. За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає, причина займання двигуна з'ясовується,

– йдеться у повідомленні AirportHaber.

Представники Росавіації вже заявили про те, що проведуть розслідування.

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