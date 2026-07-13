Зможемо отримувати більше зброї, – експерт з безпеки про роботу антибалістичної коаліції

США гвиловили готовність надавати ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot Україні та європейським країнам. Водночас Київ продовжує працювати над власною антибалістичною програмою Freyja. Все це відкриває широкі перспективи для України щодо отримання якнайшвидшого захисту від російських атак.

Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко зазначив у розмові з 24 Каналом, що попри те, що Україна зможе виготовляти за американською ліцензією ракети для Patriot, їй потрібно зосередитися на важливіших питаннях. Зазначимо, що Україна та 9 європейських країн оголосили про початок створення Антибалістичної коаліції.

Співпраця щодо антибалістики США та Європи вигідна для України

"Якщо Європа дійсно буде здатна виробляти ракети-перехоплювачі PAC-3 для власних потреб, тоді ми зможемо отримувати більше зброї, зокрема цих ракет-перехоплювачів зі складів у Сполучених Штатах Америки", – наголосив Жовтенко.

Цей процес інтеграції є взаємним, так само як і процес задоволення оборонних потреб між європейськими союзниками і США в межах НАТО. Вашингтон, за його словами, надаючи Україні та європейським державам ліцензії на виробництво американської зброї, не лише розвантажує власний ВПК, а й збільшує сукупне виробництво тих чи інших видів американських озброєнь.

Наприклад, якщо американська зброя, яка вироблена в Європі, буде потрібна США, то абсолютно реальні зворотні поставки. Тобто, якщо Європа накопичить на власних складах більше американської зброї, яка буде у певний момент потрібна Сполученим Штатам, то європейські країни, як зауважив експерт з безпеки, будуть готові нею поділитися.

Наразі ж ситуація зворотна. Європейці нині мають дуже хороший аргумент у спілкуванні з американськими союзниками. Вони можуть говорити, що у середньостроковій перспективі зможуть виробляти американську зброю і для себе, і потенційно для США. Але зараз склалася така ситуація, що ця зброя більше потрібна в Європі, і вона не може поки що її виробити,

– пояснив Тарас Жовтенко.

Тому з боку США буде логічно наростити поставки критично необхідних озброєнь американського виробництва для потреб Європи. А потім, за його словами, європейські держави все це компенсують з власних виробничих потужностей.

Сьогодні дуже багато європейських країн переналаштовують свою економіку на військові рейки. Сукупний європейський ВПК тільки набирає обертів, в той час як ВПК Сполучених Штатів, зокрема з огляду на ситуацію довкола Ірану, досяг, на думку експерта з безпеки, принаймні на цей момент певного піка своїх спроможностей.

"Американці можуть зробити наступний крок, але їм для цього необхідний час. Однак їм потрібно для цього більше часу, ніж європейцям. Особливо, якщо Європа об'єднає власні ресурси та долучить український потенціал", – підкреслив він.

Експерт з безпеки пояснив перспективи антибалістичної коаліції: дивіться відео

Жовтенко продовжив, що ця ситуація спрощує подальші переговори з американцями не лише з боку європейських країн, а й України. Тому на сьогодні пріоритет Києва – це отримання потрібної кількості засобів боротьби з балістикою вже зараз. І Україна з огляду на спроможності і європейських партнерів, і США намагається ці питання теж розв'язувати.

Нагадаємо, що Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським 8 липня в Анкарі заявив, що США нададуть право Україні розробляти ракети до Patriot. Також американський президент сказав, що і США потребують комплексів Patriot та ракет до них. Проте "дещо ми можемо дати". Він висловив впевненість, що Україна швидко вироблятиме ракети до ЗРК Patriot .

Також сьогодні, 13 липня, під час засідання Антибалістичної коаліції Володимир Зеленський зазначив, що Україна разом з Європою може створити систему захисту від балістичних ракет Freyja та ракети-перехоплювачі для неї. Він зазначив, що Україна розробляє антибалістичну ракету, а інші країни мають забезпечити систему радарами, сенсорами, системами управління та іншими необхідними компонентами.