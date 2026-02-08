Збивати не над будинками: генерал армії назвав технології, які могли б знищувати російські дрони

Україна за місяць знищила 30 тисяч російських солдатів. Щоб зменшити втрати Росія планує збільшити кількість операторів безпілотників до 165 тисяч осіб.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що протидіяти цьому можна через нарощування власних дронових сил та знищення навчальних центрів ворога.

Які принципи дозволять Україні виграти війну безпілотників?

Безпілотні сили стали авангардом як для українських оборонців, так і для росіян. Україна нарощує свої дронові ресурси не менш активно, маючи перевагу в доступі до дронів із західними компонентами, яких у РФ немає масово.

Хоча росіяни не відстають через контрабанду китайських чипів і технологій штучного інтелекту, Україна нарощує потужності більш ефективно.

Перший принцип – нарощування власних дронових сил; другий – ефективна розвідка та систематичні удари по навчальних центрах і бойових частинах противника, знищення операторів, дронів та місць їх дислокації через координацію розвідки й вогневих сил.

Третій – обмеження постачання новітніх технологій для російських безпілотників через союзників, що зменшить технологічну перевагу ворога. Четвертий – розгортання повної лінійки протидронової оборони, включаючи не лише мобільні групи, а й потужні радіоелектронні системи РЕБ. Це зброя, яка може брати під приціл десятки різних типів безпілотників.

Зенітні установки Gepards та аналогічні системи можуть одночасно брати на приціл і знищувати 25 цілей. Новітні розробки створюють потужну електронну або вогневу хмару для знищення десятків дронів, а лазерні системи можуть онлайн знищувати будь-який дрон на відстані 3 – 5 кілометрів. Ця величезна лінійка знищує дрони ще на підльотах – не над будинками, де осколки летять у квартири чи енергооб'єкти, а на місцях дислокації,

– пояснив Маломуж.

Президент Зеленський постійно наголошує на необхідності створення багаторівневої системи протидронової оборони, яка знищуватиме дрони на всіх етапах – на території Росії, окупованих територіях, на підльотах та місцях дислокації.

"Маючи мільйони дронів, Україна повинна системно знищувати ворожі дронові установки ще до того, як вони досягнуть цивільних об'єктів. Іншого варіанту немає. Треба розв'язувати питання комплексно, а не лише ловити дрони над полем бою чи встановлювати сітки – це важливо, але не вирішує ситуації. Ми не захистимо всі об'єкти цивільної інфраструктури, якщо не знищуватимемо дрони там, на місцях їх запуску", – наголосив Маломуж.

Зверніть увагу! Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко наголосив на важливості створення систем захисту для прифронтових і прикордонних територій, щоб ефективніше оберігати людей у містах на кшталт Херсона, Запоріжжя, Сум та Харкова.

Що відомо про зброю, яку росіяни застосовують проти України?