Україна розпочала виробництво спеціальних набоїв проти FPV-дронів, – Forbes

За останні 3 роки безпілотні технології кардинально змінили ситуацію на полі бою. Тож для протидії FPV-дронам Україна починає виробляти спеціальні набої, якими можна стріляти зі звичайних штурмових гвинтівок.

Очікується, що це зіграє ключову роль у зупиненні російського наступу. Про це в неділю, 13 липня, повідомили у Forbes, передає 24 Канал.

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Що відомо про спеціальні набої?

Відео з використанням антидронових набоїв 30 червня поширив оборонний кластер Brave1. Завдяки використанню спеціальної бойової частини вони дозволяють зі значно більшою ймовірністю уразити FPV-дрон або "мавік" ще до того, як той встигне атакувати.

Це стандартний патрон калібру 5,56 міліметра, розроблений для гвинтівок НАТО, зокрема CZ Bren і M4, які широко використовуються українськими військовими. Снаряди вже кодифіковані за стандартами Альянсу, що сигналізує про намір України розпочати масштабне виробництво.

Тест українських антидронових набоїв: дивіться відео

Опис його принципу дії розробки надав "Мілітарний", наголосивши, що відповідні набої під неформальною назвою "Горошок" уже використовують в обмеженій кількості.

Одна із переваг – кілька вражальних елементів із початковою швидкістю понад 800 метрів за секунду – такий патрон ефективно вражає безпілотники на відстанях до 50 – 60 метрів.

Українські антидронові набої / Фото "Мілітарний"

"Горошок" дійсно виробляється та вже кодифікований міністерством оборони, і тому вже скоро – хочеться вірити – він зайде на озброєння наших СОУ. І його зможуть отримувати бійці – так само, як і звичайний штатний патрон,

– пише "Мілітарний".

Найбільш вірогідним методом захисту російських безпілотників від таких снарядів є уникнення їх виявлення, оскільки бронювати малі безпілотники нереально, пише Forbes. Ба більше, успіх все ще залежить від здатності солдата вловлювати акустичні та візуальні ознаки безпілотника, які важко приховати.

Нагадаємо, The Wall Street Journal пише, що лінія фронту в Україні наближається до стану замороження через масове використання дронів, які фактично домінують у сучасному бою. Зокрема, найбільший прорив – це ударні дрони з видом від першої особи (FPV), які, хоч і поступаються ракетам у потужності, значно перевершують їх у точності.