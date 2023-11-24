У Росії показали нібито свій антидронний комплекс "Чистюля", але такий є на AliExpress

Російська державна корпорація "Ростех" презентувала нову розробку – антидроновий комплекс "Чистюля" і все б нічого, якби це була не китайська розробка, яку можна спокійно замовити на AliExpress.

Презентація чудо-виробу відбулася в рамках конференції "Армія і суспільство", яку організувало оборонне відомство Росії.

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Представлена розробка нібито здатна захищати військових від дронів і "влучання ракет, що атакують радіовипромінювальні цілі".



В Росії показали антидроновий комплекс "Чистюля" / Фото росЗМІ

Схожий на "валізку Путіна"

Сам комплекс на вигляд невеликий кейс розміром 34*28*17 сантиметрів і вагою близько 8 кілограмів, а заряду батареї вистачає на близько 100 хвилин автономної роботи.

Після увімкнення комплекс формує рівномірний сигнал, що перекриває верхню півсферу в радіусі до 1000 метрів. Під впливом Чистюлі дрон може впасти, зависнути на місці або повернутися на точку зльоту. Це залежить від типу безпілотника і його налаштувань,

– розхвалює кремлівська пропаганда "розробку" Ростеха.

Водночас телеграм-канали звернули увагу, що практично такий самий комплекс можна купити на китайському торговому майданчику AliExpress за близько 2 тисячі доларів.



Точно таку ж валізку можна знайти на сайті AliExpress / Фото з телеграм-каналів



Розробка на сайті AliExpress / Скриншот

В російському міноборони звісно ж хочуть заробити

Поясненням цього курйозу може бути, що росіяни локалізували виробництво цього пристрою у себе, або ж організували його збірку з китайських комплектуючих.

Невідомо, якою є закупівельна ціна для російського міноборони, однак точно вони себе не залишать ображеними, а у своїх кращих традиціях зароблять, а тому, найімовірніше, вартість буде вищою за ціну на маркетплейсах.

Також невідомо за якою схемою організована закупівля системи або окремих комплектуючих.