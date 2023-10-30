Не знайшли євреїв та "перемкнулися" на силовиків: у Махачкалі є поранені внаслідок сутичок

В аеропорті Махачкали сталися масові антисемітські заворушення. В результаті сутичок між правоохоронцями та цивільними є постраждалі з обох сторін.

У ніч з 29 на 30 жовтня антиізраїльська акція у Махачкалі переросла у сутички. Соцмережами ширяться кадри з місця подій.

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Що відбувається в Махачкалі

На кадрах можна почути, як радикально налаштовані мусульмани скандують фразу "мусора", та побачити, як вони кидають у бік правоохоронців різні предмети.

Учасники антисемітської акції жбурляють в російських правоохоронців сміття: відео з соцмереж



На кадрах можна також почути звуки застосування вогнепальної зброї.

Місцеві мусульмани стріляють зі зброї в небо: відео з соцмереж



За попередніми даними з соцмереж, правоохоронці вирішили не проводити масових затримань, щоб не спровокувати людей на бунт.

Правоохоронці намагалися зачинити ворота. Однак, як видно по наступних кадрах, натовпу вдалося прорватися на злітно-посадкову смугу. Одні люди приховували свої обличчя, інші знову стріляли вгору. Також деякі з них кричали "Аллаху Акбар".

Натовп прорвався через паркан та ворота: відео з соцмереж



Ворожі пропагандистські ЗМІ назвали цих людей "протестувальниками" та заявили, що вони залишають територію аеропорту. Місцева влада відзвітувала про "зачистку".

Радикали ховають обличчя перед камерами: відео з соцмереж



Однак місцеві телеграм-канали пишуть, що заворушення продовжуються. Попередньо, на місце інциденту відправили спецпризначенців та військовий гелікоптер.

Військовий гелікоптер на злітно-посадковій смузі: відео з соцмереж



За попередніми даними, вже є 6 поранених з боку правоохоронців та 4 постраждалих з боку цивільних. Згідно з неофіційною та підтвердженою інформацією з соцмереж, деяким учасникам антисемітських заворушень вдалося проникнути до VIP-зали аеропорту. Там вони шукали євреїв.

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