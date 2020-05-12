Пекло, стабільність, успіх: як "антиколомойський" закон вирішує долю України

Депутати розглядатимуть "антиколомойський" закон у другому читанні 13 травня. Від цього рішення залежить доля співпраці з МВФ та іншими міжнародними кредиторами.

Карантин в Україні триває вже 2 місяці. Це вдарило по бізнесу, а також погіршило макроекономічні прогнози України. "Діра" у бюджеті зросла втричі і Україна потребує запозичень, як ніколи раніше. У цій історії ключову роль відіграє "антиколомойський" закон, за який Рада голосуватиме 13 травня. Чому цей закон такий важливий та як його прийняття чи неприйняття вплине на економіку України – у матеріалі 24 каналу.

До теми Рада розглядатиме "антиколомойський" закон за спецпроцедурою

Чи переможе Україна Коломойського

На позачерговому засіданні 13 травня Рада розглядатиме "антиколомойський" закон у другому читанні. Повністю він називається "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Він передбачає, що власники й ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного Приватбанку в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.

У першому читанні законопроєкт схвалили 16 квітня. Опісля нардепи, яких пов'язують із Ігорем Коломойським, подали понад 16 тисяч правок. За підрахунками, до кожного слова вийшло по одній правці.

З цих 16 тисяч правок комітет врахував лише 300 технічних. При цьому, зміст законопроєкту не змінився, стверджує нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Там були зміни, але вони не мали суттєвого характеру. Ми бачимо і підтримку Міністерства фінансів, і наші міжнародні партнери, я думаю, не будуть проти такого тексту,

– сказав Железняк.

Цей законопроєкт має велике значення для економічної долі України, адже від нього залежить надання програми фінансування МВФ Україні, а відтак і довіра міжнародних партнерів. Прийняття чи неприйняття законопроєкту експерти називають одним із ключових факторів у тому яким сценарієм "піде" економіка України.

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Три сценарії для економіки України

Експерти "Німецької економічної команди" (German Economic Team) спроєктували 3 сценарії для економіки України. Детальніше про це вони розкажуть на онлайн-презентації 13 травня. Наразі відомі деякі деталі.

Оптимістичний

Україна піде оптимістичним сценарієм за двох умов:

швидкий вихід із карантину;

отримання кредиту від МВФ у розмірі до 8 мільярдів доларів.

В такому випадку, прогнозують експерти German Economic Team, експорт України може вирости на 30% в порівнянні з минулим роком. ВВП за рік впаде на 5,9%, але це падіння компенсується значним ривком економічного розвитку у другому півріччі 2020 року. Як зазначають експерти, в оптимістичному сценарії Україна залучить гроші не лише від МВФ, але й від інших фінансових установ.

НБУ прогнозує падіння ВВП у 2020 на 5%. Інфляція становитиме 6% та 5% у 2021-2022. Це означає, що наразі Україна для себе розглядає оптимістичний варіант.

Базовий

Україна піде базовим сценарієм, якщо:

Рада не прийме "антиколомойський" законопроєкт і Приватбанк таки повернеться до Коломойського;

Україна виходитиме з карантину поступово.

В такому випадку ВВП України впаде на 7%, а зростання в другому півріччі буде незначним. Україна зможе розраховувати на допомогу від МВФ у розмірі 2-3 мільярда доларів для боротьби з наслідками COVID-19. Економічна криза не сильно вдарить по людях, але завдасть достатньої шкоди.

Міжнародний валютний фонд прогнозує цьогоріч падіння ВВП України на 7,7%. Це означає, що МВФ наразі застосовує базовий сценарій до України.

Песимістичний

Україна може піти цим сценарієм за умов:

Другий спалах коронавірусу сильно вдарить по Україні;

Введуть затяжний карантин до кінця року;

Україна не отримає жодної допомоги від МВФ цьогоріч.

За такого песимістичного сценарію ВВП може скоротитися до 20%, а гривня впасти до 35 за долар. Кризу відчують практично всі сфери бізнесу в країні.

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Яким сценарієм піде Україна

Точної відповіді не дасть ніхто, але проаналізувавши чинники, які впливають на різні сценарії, можна визначити який із них найвірогідніший.

Головними чинниками є кредит від МВФ, прийняття "антиколомойського" закону, перебування України на карантині та спалах COVID-19. Розглянемо кожен із них.

Кредит від МВФ та "антиколомойський" закон

Для того, щоб отримати кредит від МВФ, Україна повинна прийняти "антиколомойський" закон в такому вигляді, аби олігарх Коломойський не зміг повернути Приватбанк назад.

Якщо раніше йшлося про 8-10 мільярдів позики від МВФ у рамках програми EFF, то тепер схиляються до антикризової програми standby, яку легше отримати, але сума та терміни погашення кредиту скорочуються. Тепер обговорюють розмір фінансування у 5 мільярдів доларів на 18 місяців.

Із дефіцитом бюджету у майже 300 мільярдів гривень, скорочення фінансування від МВФ може лиш поглибити кризу в Україні, розповідає економіст Борис Кушнірук в коментарі 24 каналу.

Програма EFF була кращою для України, бо відкривала дорогу до більш стабільного фінансування МВФ на триваліший термін, бо 18-місячна програма standby – це ні про що. Вона не дозволяє так широко планувати,

– вважає Борис Кушнірук.

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Умова прийняття "антиколомойського" закону залишиться у будь-якому випадку, чи це standby, чи це розширене фінансування, запевняє експерт з економіки Борис Кушнірук. Про це також заявив під час засідання Податкового комітету ВР міністр фінансів Сергій Марченко.

Якщо ж Україна не виконає вимог МВФ, то може розраховувати на кредит від МВФ у розмірі 1,5-2 мільярда доларів на боротьбу з коронавірусом.

Якщо буде співпраця з МВФ, тоді буде довіра зовнішніх кредиторів і Україна зможе продовжити робити запозичення в умовах кризи, розповідає Кушнірук в коментарі 24 каналу.

Чому важливо отримати кредит від МВФ?Кредит від МВФ не покриє "діри" бюджету, яка з’явилася після його перегляду. Та чомусь експерти лякають дефолтом, серед них і колишній міністр економіки Тимофій Милованов. Все тому, що кредит від МВФ відкриває двері до інших фінустанов.



Таким чином Україні можуть надати кредит Світовий банк, ЄС та інші фінансові установи. За словами представника України в МВФ Владислава Рашкована, загалом Україна цьогоріч зможе запозичити до 7 мільярдів доларів. Нагадаємо, що дефіцит бюджету заклали у розмірі майже 300 мільярдів – це понад 11 мільярдів доларів.

Підсумуємо: якщо Рада проголосує за "антиколмойський" законопроєкт, то Україна може піти оптимістичним сценарієм. Якщо ні, то базовим. Про це ми дізнаємося 13 травня на позачерговому засіданні.

Карантин в Україні

Один місяць карантину Україні коштує приблизно 100 мільярдів гривень, розповів 24 каналу експерт з економіки Олег Гетьман. А це більше, ніж цього року може виділити МВФ.

Якщо інші країни, можуть дозволити собі посидіти вдома, надрукувати трильйон доларів чи трильйон євро і просто всім роздати, то ми не можемо собі цього дозволити. Ми не така країна. Друк гривні призведе до інфляції та гіперінфляції, а ті гроші, які роздадуть – знеціняться,

– розповідає Олег Гетьман.

Карантин в Україні запровадили ще 12 березня і відтоді вже тричі продовжували. Тепер карантин триватиме до 22 травня, але в Кабміні вже анонсували його продовження.

З 11 травня Україна розпочала 5-етапний вихід з карантину. Наразі ми на першому етапі. Відкрили магазини з непродовольчими товарами, парки та сквери, салони краси та літні майданчики закладів харчування.

"Другий етап буде запроваджений тоді, коли кількість захворілих буде зменшуватися щодня протягом певного періоду. Третій етап — це розвантаження нашої медицини. Коли кількість видужалих буде на як мінімум у двічі вищою, ніж захворілих. Відповідно розвантажиться медична система", – пояснив Денис Шмигаль.



Як Україна виходитиме з карантину / Інфографіка 24 каналу

Кількість нових заражених за добу перевищує кількість тих, хто одужав. Зміна цієї тенденції стане ключовою у виході України з карантину. Водночас, не виключають можливості поглиблення карантину, якщо ситуація погіршиться.

Підсумуємо: Україна наразі чітко націлена на поетапний вихід з карантину. Це умова, за якою Україна піде базовим сценарієм.

Спалах COVID-19

Фактор, який найважче контролювати, гратиме найважливішу роль у тому, яким сценарієм піде Україна. Станом на 9:00 12 травня в Україні зафіксовано 16,023 випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3,373 людини одужали.

Без запровадження карантину в Україні могли б захворіти на коронавірус 220-240 тисяч громадян. Про це заявив головний державний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телепрограми "Свобода слова Савіка Шустера". Натомість зараз українська медицина справляється.

Деякі прогнози свідчать про те, що новий спалах коронавірусу може бути восени цього року. Зазначимо, що на те, щоб вакцина від COVID-19 потрапила у вільний доступ, потрібен як мінімум рік.

Підсумуємо: якщо буде другий спалах коронавірусу, то Україна піде песимістичним сценарієм, або в кращому випадку – базовим. Якщо спалаху не буде, то на Україну чекає базовий або оптимістичний сценарій в залежності від інших факторів.

Який сценарій найвірогідніший?Проаналізувавши всі фактори, виглядає так, що на Україну чекає щось середнє між оптимістичним та базовим сценаріями. Україні залишився останній крок для того, щоб отримати програму від МВФ (це оптимістичний сценарій), але повільний вихід з карантину все ж уповільнює економіку і створює все сприятливіші умови для затяжної кризи. Наразі немає підстав розглядати песимістичний сценарій для України.

Низькі зарплати та безробіття: що прогнозує Мінекономіки

У Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз "Україна у 2020-2021: Наслідки пандемії".

Зарплата

Мінімальна зарплата в Україні – 4 723 гривні. Такою вона залишатиметься протягом всього року. Прогнозують, що у 2021 "мінімалка" зросте до 5 134 гривень. Проте купівельна спроможність зменшиться.

Станом на 1 січня 2020 року мінімальна зарплата у доларах була 199 доларів. Станом на 1 січня 2021 за прогнозами щодо мінімалки та курсу долара, вона становитиме 174 долари. Тобто зарплата хоч і зросте, але в доларовому еквіваленті вона впаде на 13%.

Прогнозують, що середньомісячна зарплата цьогоріч буде 11 079 гривень, а наступного року 12 408. Це означає, що заробітна плата зменшиться, адже у березні українці в середньому отримували 11 446 гривень.

Безробіття

За різними оцінками у 2020 році безробіття сягатиме від 9,4 до 12%. За прогнозом НБУ, у квітні-червні рівень безробіття зросте до близько 12%. Важливо розуміти, що рівень безробіття включає лиш офіційно безробітних людей, тобто тих, хто став на облік в центр зайнятості населення. Тому рівень фактичного безробіття буде вищим. Приблизний відсоток підрахували в Торгово-промисловій палаті.

За місяць дії карантинних обмежень в Україні кількість безробітних зросла на 1-1,3 мільйона людей. Рівень безробіття сягнув показника, найвищого за останні 15 років.

Тепер без роботи залишилися 2,5-2,8 мільйона українців.

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