Про це в ефірі радіо NV заявила журналістка Цензор.нет та заступник голови громадської антикорупційної ради Міністерства оборони України Тетяна Ніколаєнко, передає 24 Канал.

Дивіться також "Ми наближаємося до розв'язки": великий прогноз історика Ярослава Грицака для України на 2026 рік

Що відомо про ситуацію?

Під час розмови ведучий Дмитро Тузов звернувся з проханням прокоментувати розслідування щодо перевірки БЕБ. У матеріалі йдеться про можливі порушення під час державних закупівель безпілотних комплексів, які, за версією авторів, нібито проводили компанії, пов’язані з фігурантом санкційних списків РНБО Сеяром Куршутовим.

В Україні закупівля дронів часто відбувається не за технічними характеристиками, а за конкретною назвою виробу, внесеною до переліку. Це суттєво розширює коло компаній, які можуть брати участь у закупівлях, але знижує рівень контролю за ними,

– вказала вона.

Журналістка додала, що через особливості нормативної бази відбір постачальників фактично відбувається на рівні Генштабу, а не за конкурентними критеріями ціни чи ефективності. Це створює ризики лобізму та суб’єктивних рішень.

Тетяна Ніколаєнко вказала, що широке коло виробників, допущених до закупівель, у поєднанні зі слабким контролем робить систему вразливою до зловживань, навіть за формального дотримання всіх процедур. Водночас експертка не виключила, що подібні публікації можуть бути елементом конкурентної боротьби між виробниками дронів.

Я знаю, що друзі Куршутова раніше атакували інших виробників дронів,

– додала Ніколаєнко.

Нагадаємо, 19 грудня видання "Коментарі" опублікувало розслідування, у якому зазначено, що у березні 2025 року БЕБ відкрило кримінальне провадження через постачанням дронів для Агенції оборонних закупівель (АОЗ) та Держспецзв’язку.

У матеріалах судових засідань йдеться про групу компаній, які публічно позиціонують себе як незалежні виробники БпЛА, однак слідство розглядає їх як структуру зі спільним управлінням. У журналістському розслідуванні також наводяться дані про мережу фірм, задіяних в оборонних контрактах, яку пов’язують із київським бізнесменом Сеяром Куршутовим – раніше він фігурував у санкційних списках РНБО як особа, причетна до контрабанди.