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      Антикорупційний суд відмовився взяти справу "діамантових прокурорів"

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      Обшук 2015 року виявив у прокурорів 65 діамантів / СБУ

      Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України стала на бік адвокатів підозрюваних – так званих "діамантових прокурорів" Олександра Корнійця і Володимира Шапакіна.

      Справу "діамантових прокурорів" Корнійця і Шапакіна ВАКС повернув на розгляд у першу інстанцію. Таку постанову, датовану 22 листопада, зараз вже можна побачити на сайті суду.

      Зауважимо, 30 вересня ГПУ повідомила, що справу "діамантових прокурорів" передали в Антикорупційний суд

      Перша інстанція – це той самий Голосіївський районний суд Києва, у якому справу розглядали попередні три роки. І саме цей суд почне заново розглядати обвинувальний акт.

      Справа "діамантових прокурорів": що слід пам'ятати

      Прокурори-підозрювані:

      ► Ексзаступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін.
      ► Ексзаступник прокурора Київської області Олександр Корнієць.

      У чому їх підозрюють:

      ► Є скарги, що прокурори брали величезні хабарі за "кришування бізнесу".

      Звідки взялася приставка "діамантові":

      ► У фігурантів справи під час обшуків у липні 2015 року знайшли 35 пакетів з діамантами – 65 каменів (а ще пів мільйона доларів, цінні папери, незареєстровану вогнепальну зброю і боєприпаси).

      Затягування справи:

      ► Судова тяганина триває досі, свідки не приходять на допити без поважних причин, а судді не знаходять часу, щоб допитати тих свідків, коли вони нарешті приходять.

      Детально про справу "діамантових прокурорів" – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      30 листопада
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Антикорупційний суд Корупція ГПУ Судді Новини Києва
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