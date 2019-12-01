Антикорупційний суд відмовився взяти справу "діамантових прокурорів"
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України стала на бік адвокатів підозрюваних – так званих "діамантових прокурорів" Олександра Корнійця і Володимира Шапакіна.
Справу "діамантових прокурорів" Корнійця і Шапакіна ВАКС повернув на розгляд у першу інстанцію. Таку постанову, датовану 22 листопада, зараз вже можна побачити на сайті суду.
Зауважимо, 30 вересня ГПУ повідомила, що справу "діамантових прокурорів" передали в Антикорупційний суд
Перша інстанція – це той самий Голосіївський районний суд Києва, у якому справу розглядали попередні три роки. І саме цей суд почне заново розглядати обвинувальний акт.
Справа "діамантових прокурорів": що слід пам'ятати
Прокурори-підозрювані:
► Ексзаступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін.
► Ексзаступник прокурора Київської області Олександр Корнієць.
У чому їх підозрюють:
► Є скарги, що прокурори брали величезні хабарі за "кришування бізнесу".
Звідки взялася приставка "діамантові":
► У фігурантів справи під час обшуків у липні 2015 року знайшли 35 пакетів з діамантами – 65 каменів (а ще пів мільйона доларів, цінні папери, незареєстровану вогнепальну зброю і боєприпаси).
Затягування справи:
► Судова тяганина триває досі, свідки не приходять на допити без поважних причин, а судді не знаходять часу, щоб допитати тих свідків, коли вони нарешті приходять.
Детально про справу "діамантових прокурорів" – читайте у матеріалі 24 каналу.