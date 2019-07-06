Антикорупційному суду виділили приміщення для роботи

Фонд державного майна України передав антикорупційному суду приміщення за адресою проспект Перемоги, 41, у Києві. Зараз тривають підготовчі заходи, конкурсний добір персоналу апарату Суду та забезпечення матеріально-технічних умов для роботи. Антикорупційний суд повинен розпочати роботу 5 вересня 2019 року.

Прес-служба Вищого антикорупційного суду наголосила, що виділення приміщення є дуже важливим рішенням, яке надає можливість для початку здійснення Судом правосуддя.

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Там також зазначили, що попередньо було прийнято рішення про тимчасове розміщення Суду в приміщеннях за адресами вулиця Хрещатик, 42, А, та провулок Хрестовий,4,А, площі яких є вкрай недостатньо для роботи Суду.

Парламент ухвалив закон "Про Вищий антикорупційний суд" (ВАСУ) 7 червня 2018 року. Дискусії щодо необхідності його створення точились приблизно два роки. Прихильники цієї ідеї переконували – без цього суду Україна не зможе подолати корупцію. Натомість, опоненти твердили – досить створювати нові органи, до результатів роботи яких є багато запитань. Мовляв, це лише гроші викинуті на вітер, бо в тій же Європі немає антикорупційних судів – там всі суди антикорупційні.

Створення Вищого антикорупційного суду – це була одна з умов західних партнерів України. Зокрема на цьому наполягав МВФ, який погоджувався на співпрацю за умови, що влада демонструватиме ефективність у боротьбі з корупцією.

Що вам потрібно знати про Антикорупційний суд, дивіться інфографіку: