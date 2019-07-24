Антимонопольний комітет розпочав розслідування проти облгазів Фірташа

Справу про концентрацію на ринку розпочали розглядати проти низки облгазів, які входять до групи компаній "РГК" Дмитра Фірташа. Головою єдиної ради одночасно у всіх компаніях є одна особа.

Є підозри, що всі ці компанії порушуюють закон "Про захист економічної конкуренції", повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету України.

Варто знати: Справа Фірташа – чи впливає олігарх на українську політику

Очільником наглядової ради одночасно у 18 облгазах "РГК" призначили британця Девіда Етоні Ховарда Брауна. Це є порушенням закону про захист економічної конкуренції.

В Антимонопольному комітеті вважають, що призначення Брауна головою наглядових рад всіх 18 облгазів свідчить про домінування на ринку.

Зазначені концентрації можуть мати негативні наслідки у вигляді монополізації товарного ринку, зловживання монопольним становищем, обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині,

– повідомляють в Антимонопольному комітеті.

Компанія "РГК" Дмитра Фірташа займає монопольне становище на ринку розподілення газу та його продажу для потреб населення та промисловості. Їй належать 20 облгазів по всій Україні.

Що відомо про завеликі газові платіжки та справи проти облгазів?

Наприкінці 2018 року облгази почали надсилати платіжки зі збільшеними (близько 10%) обсягами споживання. 23 листопада 2018 року НКРЕКП заборонила облгазам здійснювати такі донарахування у платіжках, однак облгази цю заборону проігнорували. Натомість 15 лютого 2019 року подали до суду на національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Суд заборонив одному з облгазів Фірташа донараховувати додаткові обсяги спожитого газу 13 березня. Однак згодом у "Нафтогазі" повідомляли, що облгази "РГК" продовжують донараховувати українцям зайвий газ у платіжках навіть після судової заборони. Тому у квітні 2019 року АМКУ також почав розгляд справ проти 20 облгазів.

Хто такий Дмитро Фірташ?Український олігарх, бізнесмен і політик, співвласник скандального "Надра Банку", голова ради директорів міжнародної групи компаній Group DF. У 2010 році фінансував президентську кампанію Віктора Януковича, мав політичне протистояння з Юлією Тимошенко.



Після Революції Гідності живе в столиці Австрії – Відні. У листопаді 2015 планував повернутися в Україну, але українська влада його не впустила. У США, Таджикистані та Іспанії проти Дмитра Фірташа відкривали кримінальні справи.

Також Верховний суд Австрії 25 червня схвалив екстрадицію Дмитра Фірташа до США. Там його звинувачують у корупції. За американським законодавством, Фіратшу загрожує 50 років тюремного ув'язнення.

У чому США підозрюють Фірташа?

США звинувачує олігарха у корупції і хоче судити за це. Фірташа заарештували в березні 2014 року у Відні. Проте випустили під заставу в 174 мільйони доларів. З того часу він протягом 4,5 років оскаржував екстрадицію до США.



Федеральні прокурори Північного округу Іллінойсу стверджують, що Дмитро Фірташ допомагав у підкупі індійських чиновників, щоб отримати вигідну угоду про видобуток титану для Boeing.



Також Генеральний прокурор США Джефф Сешнс стверджував, що Фірташ діяв, як "прямий агент Кремля" у схемі зняття грошей з перепродажу природного газу між російською фірмою "Газпром" та Україною.