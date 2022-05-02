Антисемітські заяви Лаврова свідчать, що Росія – спадкоємиця нацистської ідеології, – Подоляк
Джерело:твітер Михайло Подоляк
Москва продовжує виправдовувати звірства проти України. Причому використовує для цього компрометуючі "аргументи".
Так, глава МЗС Росії Сергій Лавров, відповідаючи на питання щодо "нацифікації українців під проводом Володимира Зеленського", який є євреєм, відповів, що Гітлер теж мав єврейську кров. Ця відповідь обурила увесь світ.
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Реакція Подоляка
Відреагував на заяву й радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. У своєму твітері він зазначив, що прямі антисемітські заяви, звинувачення євреїв у Другій світовій війні та Голокості є свідченням того, що Росія є спадкоємцем нацистської ідеології.
Намагаючись переписати історію, Москва просто шукає аргументи для виправдання масових вбивств українців,
– підкреслив Подоляк.
Радник опублікував кілька висновків, які можна зробити із заяви Лаврова.
- Росія неправильно оцінює світ і своє місце в ньому.
- Росія звинувачує євреїв у провокуванні війни, переосмислює світову історію на користь нацизму та права на ідеологічні вбивства.
- Росія розширює військовий арсенал, не нехтуючи технологіями тероризму та геноциду.
Що сказав Лавров: розгорнуто
В інтерв'ю італійському виданню Mediaset Лавров звинуватив євреїв в антисемітизмі.
"Можу помилитися, але Гітлер теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї", – цитує Лаврова видання.
На заяву Лаврова вже відреагував очільник МЗС Ізраїлю Яїр Лапід. Політик заявив, що такі слова – обурливі та є грубою історичною помилкою.
Сказати, що Гітлер був євреєм, все одно, що сказати, що євреї вбивали самі себе,
– наголосив Лапід.
Ізраїль зазначив, що очікує на вибачення з боку Росії.
Лавров оприлюднив ще одну абсурдну заяву
30 квітня Лавров заявив нібито у форматі відеоконференції Росія та Україна обговорюють скасування санкцій. Михайло Подоляк, який входить у склад української делегації, відреагував на цю заяву, наголосивши, що жодного разу не бачив очільника російського МЗС за столом переговорів.
За словами радника голови Офісу Президента, у межах переговорного процесу ніхто не обговорює ймовірність прийняття чи скасування глобальних міжнародних санкцій щодо Росії.
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