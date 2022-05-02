Антисемітські заяви Лаврова свідчать, що Росія – спадкоємиця нацистської ідеології, – Подоляк

Москва продовжує виправдовувати звірства проти України. Причому використовує для цього компрометуючі "аргументи".

Так, глава МЗС Росії Сергій Лавров, відповідаючи на питання щодо "нацифікації українців під проводом Володимира Зеленського", який є євреєм, відповів, що Гітлер теж мав єврейську кров. Ця відповідь обурила увесь світ.

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Реакція Подоляка

Відреагував на заяву й радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. У своєму твітері він зазначив, що прямі антисемітські заяви, звинувачення євреїв у Другій світовій війні та Голокості є свідченням того, що Росія є спадкоємцем нацистської ідеології.

Намагаючись переписати історію, Москва просто шукає аргументи для виправдання масових вбивств українців,

– підкреслив Подоляк.

Радник опублікував кілька висновків, які можна зробити із заяви Лаврова.

Росія неправильно оцінює світ і своє місце в ньому. Росія звинувачує євреїв у провокуванні війни, переосмислює світову історію на користь нацизму та права на ідеологічні вбивства. Росія розширює військовий арсенал, не нехтуючи технологіями тероризму та геноциду.

Що сказав Лавров: розгорнуто

В інтерв'ю італійському виданню Mediaset Лавров звинуватив євреїв в антисемітизмі.

"Можу помилитися, але Гітлер теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї", – цитує Лаврова видання.

На заяву Лаврова вже відреагував очільник МЗС Ізраїлю Яїр Лапід. Політик заявив, що такі слова – обурливі та є грубою історичною помилкою.

Сказати, що Гітлер був євреєм, все одно, що сказати, що євреї вбивали самі себе,

– наголосив Лапід.

Ізраїль зазначив, що очікує на вибачення з боку Росії.

Лавров оприлюднив ще одну абсурдну заяву

30 квітня Лавров заявив нібито у форматі відеоконференції Росія та Україна обговорюють скасування санкцій. Михайло Подоляк, який входить у склад української делегації, відреагував на цю заяву, наголосивши, що жодного разу не бачив очільника російського МЗС за столом переговорів.

За словами радника голови Офісу Президента, у межах переговорного процесу ніхто не обговорює ймовірність прийняття чи скасування глобальних міжнародних санкцій щодо Росії.

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