У Києві один із місцевих салонів краси потрапив у гучний скандал через дискримінацію клієнтки за національністю. За словами жінки, її внесли у чорний список, але образливе повідомлення адміністратора нібито випадково відправили самій клієнтці. У салоні все спихають на новачка-адміністратора.

Скандальною історією клієнтка салону Авігаль Юлія Лівшиць поділилась на своїй фейсбук-сторінці. Вона зазначила, що була постійною клієнткою цього закладу і регулярно там робила б'юті-процедури.

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Скандал у київському салоні краси: розповідь клієнтки

Жінка не встигала перед призначеним часом передати дітей чоловікові і їй довелося на педикюр прийти в салон разом з ними.

У закладі діти спробували пограти з собакою господарів салону і як розповіла Юлія, це не дуже сподобалося власниці тварин, вона відправила собаку суворим наказом за стійку.

За словами клієнтки, її 5-річний син клієнтки Елік (ходить у кепі) трохи злякався такої реакції. Через деякий час дитина знову захотіла поспілкуватися з собакою, але мама нагадала, що господарям це не сподобалося.

Вона запропонувала підійти та запитати дозволу. Хлопчик так і зробив, а у відповідь господар салону підвищив голос на дитину. Після цього, він наказав терміново вивести собаку на вулицю.

За кілька хвилин на її телефон прийшло повідомлення, яке було адресовано не їй, а адміністратору салону. У повідомленні була чітка вказівка не записувати жінку на процедури. Клієнтка припускає, що робочий телефон салону перебував у господаря, і повідомлення адресоване було менеджеру, а не їй.

Але прийшло мені. "Юля єврейка! Не записувати!",

– додала Лівшиць.



Скриншот з телефона клієнтки

Реакція і позиція салону краси після скандалу

Після того, як розгорівся скандал, керівництво салону виклало свою позицію і звинуватило в ситуації, що склалася, нового адміністратора закладу. За їхніми словами, "ніщо не віщувало такого жахливого вчинку".

Представники салону запевняють, що намагалися зв'язатися з Юлією Лівшиць та попросити у неї пробачення.

"Чому вона таке дозволила зробити, ніхто не міг передбачити. За якимись своїми психічно нездоровими причинами. Їй було сказано зробити нотатку про запис на пізніший час, але людина виявилася повністю неадекватною у своїх невмотивованих вчинках", – мовиться у повідомленні на сторінці салону в інстаграмі.



Скриншот з інстаграм-сторінки салону краси

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З власного досвіду він розповів, що, маючи єврейське коріння, сам ніколи не був мішенню антисемітських висловлювань в Україні – ні під час виборчої кампанії, ні після обрання президентом.

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