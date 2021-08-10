Антициклон "Люцифер" принесе в Італію пекельну спеку до +48 градусів

Найближчими днями Італію накриє антициклон "Люцифер" із Сахари. Метеорологи прогнозують у деяких регіонах на півдні країни підвищення температури до +48 градусів.

Очікується, що наступний тиждень стане найспекотнішим у 2021 році. Департамент цивільного захисту вже попередив про ризик виникнення лісових пожеж.

Читайте також В охопленій вогнем Греції зафіксували температурний рекорд

"Люцифер" накриє Італію

Прогнозується, що протягом наступних кількох днів температура повітря у деяких районах південної Італії досягне +48 градусів, оскільки спекотна хвиля "Люцифера" посилиться у найспекотніший тиждень року,

– пише видання.

У вівторок, 10 серпня, чотири міста: Барі, Кампобассо, Рієті та Рим перебувають у режимі "червоної тривоги".

У середу, 11 серпня, ця цифра зросте до 8, а у четвер, 12 серпня, – до 10.

Приєднаються Болонья, Фрозіноне, Латина, Палермо, Перуджа та Трієст.

Протягом останніх тижнів багато регіонів Італії постраждали від нищівних пожеж, особливо сильно – Сардинія, Сицилія та Абруццо.

Екстремальні погодні явища стають частішими та інтенсивнішими.

Вчені стверджують, що кліматична криза спричиняє спеку.