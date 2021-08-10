Антициклон "Люцифер" принесе в Італію пекельну спеку до +48 градусів
Джерело:ANSA
Найближчими днями Італію накриє антициклон "Люцифер" із Сахари. Метеорологи прогнозують у деяких регіонах на півдні країни підвищення температури до +48 градусів.
Очікується, що наступний тиждень стане найспекотнішим у 2021 році. Департамент цивільного захисту вже попередив про ризик виникнення лісових пожеж.
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"Люцифер" накриє Італію
Прогнозується, що протягом наступних кількох днів температура повітря у деяких районах південної Італії досягне +48 градусів, оскільки спекотна хвиля "Люцифера" посилиться у найспекотніший тиждень року,
– пише видання.
У вівторок, 10 серпня, чотири міста: Барі, Кампобассо, Рієті та Рим перебувають у режимі "червоної тривоги".
- У середу, 11 серпня, ця цифра зросте до 8, а у четвер, 12 серпня, – до 10.
- Приєднаються Болонья, Фрозіноне, Латина, Палермо, Перуджа та Трієст.
Протягом останніх тижнів багато регіонів Італії постраждали від нищівних пожеж, особливо сильно – Сардинія, Сицилія та Абруццо.Зверніть увагу! Вчені стверджують, що кліматична криза спричиняє спеку.
- Екстремальні погодні явища стають частішими та інтенсивнішими.