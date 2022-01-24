Антивакцинатори під час протестів у Брюсселі розгромили фасад офісу глави дипломатії ЄС

У Брюсселі 23 січня відбулися протести тих, хто виступає проти запровадження коронавірусних обмежень. Антивакцинатори влаштували сутички з правоохоронцями.

Під час заворушень вони потрощили автомобілі та будівлі, зокрема знищили вхід до офісу Європейської служби зовнішніх дій. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відреагував на ці події.

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Суворо засуджую беззмістовні руйнування і насильство на сьогоднішній демонстрації у Брюсселі,

– зазначив він.

Окрім цього, Жозеп Боррель оприлюднив фото розбитого фасаду офісу дипломатії ЄС у Брюсселі.



У Брюсселі розгромили офіс глави дипломатії ЄС / Фото з твітера Жозепа Борреля

Під час мітингу затримали 70 осіб

За даними правоохоронних органів, на мітинг у Брюсселі вийшло близько 50 тисяч людей. Демонстрації спершу проходили мирно, але згодом протестувальники відмовилися розходитися.

Місцева поліція надвечір повідомила, що госпіталізації потребували троє правоохоронців і 12 учасників протесту. Затримали близько 70 людей, зокрема за:

використання петард і феєрверків;

непокору;

завдання шкоди суспільному майну.

Кожен може вільно виражати свої погляди, але наше суспільство ніколи не прийме сліпого насильства, і тим більш щодо наших правоохоронців,

– сказав прем'єр-міністр Александр де Кроо.

Своєю чергою міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннелі Верлінден подякувала правоохоронцям за те, що вони "робили все можливе, щоб втримати ситуацію під контролем".