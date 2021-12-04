Антивакцинатори використали госпіталізацію блогера Заліска для фейків проти вакцини

Антивакцинатори використали госпіталізацію скандального блогера Олександра Заліска для поширення своїх цинічних фейків про вакцину від коронавірусу.

Максим Щербина розповів, що кадр з Заліском став вірусним в антивакцинаторських вайбер-чатах. Там поширюють фейк начебто блогеру стало погано після вакцинації.

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Одне з фото, на яких Заліско лежить під крапельницею, стало вірусним у антивакцинаторських вайбер-чатах, як доказ того, що вакцина звалила з ніг відомого волонтера та благодійника,

– зауважив Щербина.

Він додав, що саме так це й працює: "трішки правди, трішки блогерів, мішок л**на і готово".



Вакцинація "звалила" Заліска / Скриншот Максима Щербини

Госпіталізація Заліска

За словами блогера Лесика, Заліска госпіталізували 3 грудня.

Лесик також поділився фотографіями, як блогеру надають першу допомогу, поки той лежить на дивані. Згодом Лесик оприлюднив відео зі швидкої.

Блогер наголосив, що причиною госпіталізації стала втрата свідомості та стрибки тиску.

За декілька годин до цього Заліско опублікував два відеоролики, у яких коментує ситуацію навколо смерті Романа Славітича – директора Будинку вчених у Львові.

На свій День народження Заліско організував скандальне БДСМ-свято у Будинку вчених у Львові. Блогерська гулянка відбулася у День пам'яті жертв Голодомору.

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Допис Щербини:

Чули історію про те, як вчора інста-блогера Олександра Заліско госпіталізували з нервовим зривом, бо він не витримав хвилі хейту від підписників через свою участь у блогерській вечірці "Голодна туса"? Тієї самої, яка відбулася у День пам'яті жертв голодомору.

Так от це буде не історія про те, як крінжово та пафосно виглядало усе це зі сторони. Річ у тому, що друг Олександра викладав відео і фото з цієї рятувальної операції. І от тепер одне з фото, на яких Заліско лежить під крапельницею, стало вірусним у антивакцинаторських вайбер-чатах, як доказ того, що вакцина звалила з ніг відомого волонтера та благодійника

Отак це і працює. Трішки правди, трішки блогерів, мішок л**на і готово.