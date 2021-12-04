Антивакцинатори використали госпіталізацію блогера Заліска для фейків проти вакцини
Джерело:фейсбук Maxim Scherbina
Антивакцинатори використали госпіталізацію скандального блогера Олександра Заліска для поширення своїх цинічних фейків про вакцину від коронавірусу.
Максим Щербина розповів, що кадр з Заліском став вірусним в антивакцинаторських вайбер-чатах. Там поширюють фейк начебто блогеру стало погано після вакцинації.
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Одне з фото, на яких Заліско лежить під крапельницею, стало вірусним у антивакцинаторських вайбер-чатах, як доказ того, що вакцина звалила з ніг відомого волонтера та благодійника,
– зауважив Щербина.
Він додав, що саме так це й працює: "трішки правди, трішки блогерів, мішок л**на і готово".
Вакцинація "звалила" Заліска / Скриншот Максима Щербини
Госпіталізація Заліска
- За словами блогера Лесика, Заліска госпіталізували 3 грудня.
- Лесик також поділився фотографіями, як блогеру надають першу допомогу, поки той лежить на дивані. Згодом Лесик оприлюднив відео зі швидкої.
- Блогер наголосив, що причиною госпіталізації стала втрата свідомості та стрибки тиску.
- За декілька годин до цього Заліско опублікував два відеоролики, у яких коментує ситуацію навколо смерті Романа Славітича – директора Будинку вчених у Львові.
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Допис Щербини:
Чули історію про те, як вчора інста-блогера Олександра Заліско госпіталізували з нервовим зривом, бо він не витримав хвилі хейту від підписників через свою участь у блогерській вечірці "Голодна туса"? Тієї самої, яка відбулася у День пам'яті жертв голодомору.
Так от це буде не історія про те, як крінжово та пафосно виглядало усе це зі сторони. Річ у тому, що друг Олександра викладав відео і фото з цієї рятувальної операції. І от тепер одне з фото, на яких Заліско лежить під крапельницею, стало вірусним у антивакцинаторських вайбер-чатах, як доказ того, що вакцина звалила з ніг відомого волонтера та благодійника
Отак це і працює. Трішки правди, трішки блогерів, мішок л**на і готово.