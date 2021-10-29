Антивакцинатори у Запоріжжі перенесли акцію протесту через карантинні обмеження

Противники вакцинації в Запоріжжі хотіли вийти на акцію протесту. Водночас організатори скасували захід через карантинні обмеження, адже учасники не отримали щеплення.

Організатор протесту Родіон Капуста заявив, що проти нього і учасників акції нібито запланували провокації. Тому, мовляв, захід скасували.

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За словами організатора акції, найближчим часом він із однодумцями має намір написати заяву, де зазначить про "порушення конституційних прав та дискримінацію".

Акцію протесту, як сказав Капуста, перенесли до закінчення червоної зони або до моменту, коли охочих взяти участь у ній не перевищить 3,5% населення міста.

На думку організатора, громадяни самі собі ставлять обмеження, оскільки багато карантинних штрафів нібито "розбиваються" в судах навіть без залучення адвокатів. Карантинні обмеження, як він вважає, є незаконними.

Інші антивакцинаторські протести в Україні

Поки антивакцинаторські протести набирають обертів, в Україні з кожним днем погіршується ситуація із коронавірусом . Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 851 804 випадки інфікування COVID-19.

Минулого тижня в Рівному відбувся пікет антивакцинаторів біля міської ради. Мер міста вирішив провести "екскурсію" відділеннями лікарні для протестувальників.

Ситуація з коронавірусом в Запоріжжі

Запорізька область потрапила у червону карантинну зону. Там запровадили найвищий рівень епіднебезпеки.

З 25 жовтня в регіоні ввели нові правила перевезення: пасажирам потрібен для проїзду або сертифікат вакцинації, або негативний ПЛР-тест.

Упродовж 27 жовтня в регіоні від COVID-19 вакцинували 12 099 жителів: 8 653 осіб отримали перше щеплення, 3446 – друге.

Текст публікації у фейсбуці:

Акція протесту переноситься до закінчення червоної зони або до моменту, поки охочих у ній брати участь не перевищить 3,5% населення нашого міста!

Нагадую, що всі карантинні обмеження незаконні, і понад 90% судів за складеними протоколами обирають сторону того, на кого склали протокол.