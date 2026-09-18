Взаємодія з НАБУ та кадрові рішення: виконувач обов'язків генпрокурора окреслив план роботи

Виконувач обов'язків Генерального прокурора Антон Ковальський прокоментував своє призначення на посаду та окреслив першочерговий план роботи. Серед завдань він назвав безперервну роботу прокуратури, кадрові питання та резонансні провадження.

Також Антон Ковальський розповів про подальшу взаємодію з НАБУ та САП. Про це він написав у своєму фейсбук.

Що планує працювати новий генпрокурор?

Виконувач обов'язків генпрокурора спершу запевнив, що зміна керівництва не впливає на безперервну роботу Офісу Генпрокурора та регіональних прокуратур. А своїм першочерговим завдання назвав організацію цього робочого процесу та забезпечення його результату.

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В ОГП згодом проінформували про проведення робочої наради Ковальського разом із керівниками структурних підрозділів та обласних прокуратур. Щодо кадрової роботи, то:

керівникам доручили утриматися від призначення прокурорів відповідно до перехідних положень закону "Про прокуратуру",

планують провести аудит таких призначень, що відбувались упродовж останнього року.

Окремо в.о. генпрокурора планує завершити службові та кадрові процедури через обставини, які розслідують у межах операції "Карфаген".

З НАБУ та САП будемо взаємодіяти професійно і в межах закону. Кожен орган має виконувати свою роботу в межах визначених повноважень,

– заявив Ковальський.

Також керівникам прокуратур поставили завдання зосередитись на якості роботи у кримінальних провадженнях та результатах за кожним напрямом. Окремо вони мають посилити протидію загальнокримінальній злочинності та правопорушенням, які впливають на безпеку громадян.